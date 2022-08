Luan Santana compartilha mensagem de fãs comemorando 15 anos de carreira

O cantor Luan Santana está completando 15 anos de carreira e seus fãs decidiram escrever um texto emocionante para homenagear o artista

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 20h39

Nesta quinta-feira, 11, Luan Santana compartilhou em seu Instagram uma mensagem de seus fãs celebrando os 15 anos de carreira do cantor.

Após o lançamento do single “Coração Cigano” com Luísa Sonza (24), Luan também lançou o álbum “Luan City” em celebração ao seu aniversário de carreira.

Junto ao texto, a postagem continha um vídeo com cenas desde a infância do cantor e seguia com diversas cenas do artista até os dias atuais.

“É dia de festa em Luan City!! Há exatos 15 anos, você (ainda gurizinho), fazia o primeiro show profissional de sua carreira na cidade de Bela Vista – MS”, começava o texto.

O texto escrito pelos fãs ainda dizia: “Você nos ensinou que não existem limites, quando sabemos onde queremos chegar e aqui estamos nós: quebrando barreiras, recordes e, acima de tudo, construindo uma história que está apenas começando”.

Os fãs do cantor ainda pontuaram que o namorado de Izabela Cunha é o único artista brasileiro com três músicas no Top 30 Brasil e dois dos três clipes com as maiores estreias no YouTube Brasil são de Luan.

“Queremos agradecer por ser mais que um ídolo, por nos permitir emoções que jamais pensamos em sentir; por ser um porto seguro e por sempre tocar nossas mãos, nossos corações, nossas vidas, mesmo de longe”, finalizaram.

Confira o texto completo dos fãs de Luan!