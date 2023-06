Geraldo Luís revela o motivo para sua saída da Record TV: 'Não foi demissão'

Após encerrar o contrato de 16 anos com a Record TV, Geraldo Luís abre o jogo sobre o motivo para a decisão

O apresentador Geraldo Luís deixou o time de talentos da Record TV nesta semana após 16 anos de trabalho. O fim do contrato dele foi confirmado pela emissora de TV. Agora, o comunicador se pronunciou e revelou o motivo para a saída da TV.

Em contato com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, ele contou que quer fazer novos projetos na carreira e não tinha perspectiva de conseguir fazer isso na Record TV. "Não foi demissão e nem teria motivos para isso. Gostaria de colocar em prática programas de grande apelo popular e perspectiva de sucesso, contudo não condizia com os interesses momentâneos da emissora", disse ele, e completou, citando os programas de sucesso que fez na TV: "Queria voltar com o 'Domingo Show' ou mesmo com o 'A Noite é Nossa', mas simplesmente o momento não estava se compatibilizando os mesmos interesses. Tenho diversas ideias de grandes programas novos. Achei melhor seguir um novo rumo para assim realizar esses projetos".

Por fim, ele contou que a sua saída da Record TV foi amigável e decidiram antecipar o fim do contrato. "Gratidão. Sou um profissional de TV, um comunicador que ama criar e viajar contando histórias. Fiz muitas coisas darem certo por lá. Agora farei e irei surpreender para onde for. A televisão precisa voltar a ousar no simples", declarou.

Leia o comunicado da Record TV sobre o fim do contrato com Geraldo Luís:

"A Record TV vem a público agradecer ao apresentador e jornalista Geraldo Luís pelos 16 anos que esteve na emissora onde comandou diversas atrações jornalísticas e de entretenimento. Em comum acordo entre as partes, decidiu-se a descontinuidade do contrato de prestação de serviços nesta data. Desejamos sucesso ao Geraldo Luís em carreira e em seus projetos futuros", informaram.