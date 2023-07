Gabriela Prioli expõe proposta picante de Deborah Secco: “Nunca experimentei”

Casada, Gabriela Prioli revela que está pensando em aceitar convite ousado de Deborah Secco

A apresentadora e advogada Gabriela Prioli surpreendeu ao fazer uma revelação pra lá de ousada no programa do GNT ‘Saia Justa’ da última quarta-feira, 12. A loira, que é casada com o DJ Thiago Mansur, contou que nunca teve nenhuma experiência sexual com mulheres, mas que está pensando em aceitar um convite picante de Deborah Secco.

A mãe da pequena Ava, que tem apenas sete meses, contou que a proposta surgiu durante uma conversa inusitada com a atriz, que mantém um relacionamento ‘combinado’ com o modelo Hugo Moura: “Essa semana recebi uma proposta da Deborah Secco que estou, inclusive, pensando”, iniciou Prioli.

“Falei para ela que nunca experimentei [sair com mulheres] e a Deborah falou: 'Se um dia sentir vontade, estamos aí’”, a advogada revelou o convite ousado da atriz. Na sequência, Gabriela aproveitou para elogiar Thiago: “Encontrar um marido como o meu e receber uma proposta como essa, estou bem, né?", ela brincou.

Vale lembrar que Gabriela e Thiago estão juntos há sete anos. Atualmente, o músico faz sucesso no universo eletrônico ao lado de Paulo Velloso, da dupla JetLag Music, que já tocou em diversos festivais nacionais, como o Rock in Rio e é apontada como promessa nacional. Mansur também atutou como baterista de uma banda gospel anteriormente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Prioli (@gabrielaprioli)

Gabriela Prioli busca soluções em nova série que acirra o debate:

Recentemente, a apresentadora Gabriela Prioli estreou no Globoplay com o podcast sobre a série Os Outros. Em entrevista à CARAS, a advogada promete abrir debates intensos para falar sobre o misto de sentimento que o programa têm causado nas pessoas, inclusive, ela contou que o podcast é uma forma de complementar a série: "Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu ‘Os Outros’ ficou com vontade de debater sobre os personagens", disse a advogada.