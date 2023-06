Gabriela Prioli busca soluções em nova série que acirra o debate: 'Repulsas'

Em entrevista à CARAS, Gabriela Prioli destaca qualidade da série Os Outros e avalia podcast sobre produção do Globoplay

A apresentadora Gabriela Prioli (37) acaba de estrear no Globoplay com o podcast sobre a série Os Outros, produção da plataforma que tem feito o maior sucesso entre seus assinantes e se tornado uma das mais assistidas há semanas. "Repulsas", disse ela.

Em entrevista à CARAS, a artista promete abrir debates intensos para falar sobre o misto de sentimento que Os Outros tem causado nas pessoas. Segundo a famosa, o podcast chega como uma forma de complementar a experiência dentro do Globoplay.

"Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu ‘Os Outros’ ficou com vontade de debater sobre os personagens, sobre os sentimentos que a série provoca, sobre as repulsas que você sente, sobre as identificações, sobre a capacidade de sentir solidariedade com uma pessoa que no episódio anterior, você só sentia raiva . Então, o podcast vai trazer esses temas como uma forma de complemento a experiência da série e vai ser uma maneira da gente poder conversar sobre o que a série nos causou", declarou.

Conhecida por estrelar grandes debates políticos, Gabriela não esconde que está animada para se jogar no mundo do entretenimento e buscar novas soluções para os acontecimentos que a série mostra, trazendo reflexões sobre a sociedade.

“Essa é a minha primeira experiência em podcast e acho muito interessante que eu esteja falando sobre essa série porque me interesso muito sobre comportamento humano e eu ingresso na comunicação falando sobre o indivíduo dentro de uma coletividade. Então, à medida que falo sobre política, por exemplo, é uma forma da gente se entender coletivamente e entender as pessoas que compõem o nosso todo, é uma forma de enxergar as complexidades, sem simplificações para que de fato a gente possa endereçar as nossas questões de forma profunda”, avalia Prioli.

Impressionada com as mensagens mostradas na série, Gabriela tem analisado tudo minuciosamente, a fim de trazer altas reflexões aos ouvintes. "Tem uma sacada genial na abertura da série que é justamente começar com ‘Sou’ e depois ‘Os Outros’".