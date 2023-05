Gabriela Prioli celebra maternidade e confessa dificuldade: "Nasço todos os dias"

A apresentadora Gabriela Prioli contou que tem curtido descobrir aos poucos os detalhes que envolvem a maternidade

Pronta para celebrar o seu primeiro Dia das Mães, a apresentadora Gabriela Prioli (36) está mais do que radiante. A famosa confessou que ainda está aprendendo a lidar com o fato de ser mae e, por conta disso, "nasce todos os dias".

"Acho que a mãe não nasce nos nove meses de gestação nem no momento do nascimento do filho ou filha. Ainda agora, não sou uma mãe completa. No exercício da maternidade, nasço todos os dias", disse da pequena Ava ao Gshow.

Integrante do time de apresentadoras do Saia Justa, do GNT, Priolli aproveitou para refletir o quanto a falta de transparência sobre o que é a maternidade pode frustrar muitas mulheres: "Essa história que contam para a gente de que vai haver um momento em que você se percebe uma mãe completa gera uma frustração quando você já está fragilizada".

Ainda durante a entrevista, a loira contou que tem integrado os cuidados com a saúde mental na sua rotina de exercícios e que isso tem feito mais efeito do que os treinos pesados de antes.

"Estou cuidando da minha saúde mental e quando vou fazer um exercício, por exemplo, estou menos preocupada com quantas calorias vou perder naquele treino, do que quão bem aquilo vai fazer para a minha cabeça", confessou.

Ava nasceu em dezembro do ano passado, com 3,350kg, medindo 50cm. A garotinha é fruto do relacionamento de Gabriela Prioli com o músico Thiago Mansur. Na época, com poucos dias do parto, ela já havia sentido o impacto.

"Hoje eu estou bem. Mas tem dias que são piores. A privação de sono é punk. E a mensagem que eu deixaria é que a gente confia nas nossas decisões, que é só assim que a gente fica tranquilo. Sem ficar pirando com as expectativas dos outros", declarou nos stories.