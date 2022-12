Gabriela Prioli amamenta a filha e desabafa: "É punk"

Gabriela Prioli deu à luz recentemente sua primeira filha, Ava, de seu casamento com Thiago Mansur

A apresentadora Gabriela Prioli (36) compartilhou registros em que amamenta a filha, Ava, em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira, 28.

Ela, que deu à luz na última quinta-feira, 22, brincou sobre a semelhança da bebê com o seu marido, o músico Thiago Mansur (32).

"Eu amamentando a Thiaga", escreveu ela na legenda do post. "Amo tanto vocês que até dói", comentou Thiago na publicação.

Gabriela ainda disse nos stories como tem se sentido no pós-parto.

"Hoje eu estou bem. Mas tem dias que são piores. A privação de sono é punk. E a mensagem que eu deixaria é que a gente confia nas nossas decisões, que é só assim que a gente fica tranquilo. Sem ficar pirando com as expectativas dos outros", declarou.

Ava nasceu na maternidade Pro Matre, em São Paulo. A pequena veio ao mundo com 50 centímetros e 3,350 kg. Ela é a primeira filha do casal e Anitta (29) será a madrinha da criança.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Prioli (@gabrielaprioli)

Gabriela Prioli celebra aniversário de casamento com Thiago Mansur

Gabriela Prioli dividiu com os seus seguidores nas redes sociais, uma série de registros ao lado do marido, Thiago Mansur, para celebrar os oito anos de casamento.

Na publicação, a apresentadora se declarou para o DJ: "Oito anos, carão! Oito anos que eu te vi passar na academia e não sosseguei enquanto não peguei você pra mim. Oito anos que eu convivo com o cara mais gentil, generoso e seguro que eu já conheci. Um homem que, contrariando as minhas experiências anteriores, não se ressente de me ver voar. Pelo contrário, repara minhas asas pra garantir que eu vá cada vez mais longe", ela escreveu.

"Nessa relação deliciosa que a gente construiu, o sonho de cada um vira nosso. Assim como um pedacinho de cada um virou nossa filha, que tá chegando aí pra deixar o nosso trio ainda melhor. Te amo do fundo do meu coração (sim, eu sei, o Bolt te ama mais). Te admiro. Tô animada pra ver o paizão que você vai ser e feliz por proporcionar pra nossa filha esse exemplo incrível que um homem pode ser. Que sorte a minha poder entregar pra ela um pai como você. Que sorte a minha ter te encontrado", concluiu Gabriela.