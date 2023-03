Fora da Globo, Fernanda Gentil celebra sua volta ao mundo dos esportes: 'Dona de mim'

Após encerrar o contrato com a Globo, Fernanda Gentil assina com o canal de Casimiro Miguel para comandar cobertura esportiva

A apresentadora Fernanda Gentil (36) está com novidades em sua carreira. Poucas semanas após anunciar o fim do contrato com a Globo, ela foi contratada pela empresa de Casimiro Miguel (29), a CazéTV, para comandar a cobertura de um evento esportivo.

Ela vai participar da cobertura da Copa do Mundo Feminina de 2023, que acontecerá entre julho e agosto deste ano na Austrália e Nova Zelândia. Nas redes sociais, ela comemorou a nova fase de sua vida profissional e contou como está se sentindo.

“Como eu sempre disse, eu saí do esporte justamente porque queria falar não 'só', mas 'também' de esporte. E é isso que finalmente estou conseguindo com esses três grandes projetos que são muito especiais para mim justamente por estarem acontecendo nesse momento tão novo e importante da minha vida. Me sinto segura, confiante, dona de mim e do que eu quero, e isso não tem preço. Muito feliz e animada com tantas plataformas e possibilidades de proporcionar conteúdos incríveis pros meus Gentilmores”, afirmou ela.

Então, ela completou sobre o convite para trabalhar com Casimiro. “Vai ser uma delícia fazer o que eu amo tanto fazer e o que eu já fiz tantas vezes, mas ao mesmo tempo de uma maneira completamente nova: com o time incrível da CazéTV, no ambiente digital onde me sinto muito à vontade, e ainda por cima tendo o Casimiro como parceiro! Me sinto honrada e especial como convite, já estou ansiosa pensando em tudo que podemos criar juntos nessa Copa tão especial para mim que é a Feminina! Vou me esforçar muito para entregar uma cobertura bem completa e recheada de ingredientes legais, curiosos e divertidos”, declarou.

Fernanda Gentil se despediu da Globo após 15 anos de parceria

Em março deste ano, Fernanda Gentil anunciou o fim do contrato com a Globo após 15 anos de parceria. Ela fez um texto nas redes sociais para contar sobre a decisão. "Hoje é dia 8 de março de 2023. Dia da Mulher. Achei uma data propícia para ter coragem de tomar uma das decisões mais importantes na minha carreira: mudar a minha relação com a casa na qual estou há 15 anos. Apesar de chamarmos apenas de 'mudança', não deixa de ser um rompimento, né? Apesar de eu saber que é o que eu tenho que fazer, não deixa depassarum filme na cabeça, né? Apesar de ter certeza que o novo ciclo que se abre vai ser tão gostoso, enriquecedo e cheio de aventuras como esse que estou fechando, não deixo de morrer de gratidão e carinho por tudo o que vivi até hoje na Globo", disse ela.

"Confesso que durante todos esses anos eu sempre pensava em como seria esse dia quando ele chegasse, porque afinal de contas é óbvio que ele chegaria – e não porque os sites de fofoca dizem todo mês que esse dia chegou, mas sim porque ele chega em algum momento pra todo mundo. E eu posso dizer que tenho o privilégio de ter acertado na mosca essa previsão, sabia? Sempre imaginei que ele fosse ser um dia de paz, que a conversa fosse com muito carinho, de forma muito amistosa, e que eu fosse me emocionar muito... dito e feito: cá estou eu com minhas lágrimas, escrevendo para vocês. Por isso, inclusive, que que quis escrever, e não gravar. Não quero que meu rosto inchado de emoção fique por aí nas matérias que vão dar essa notícia – quero que vocês lembrem da nossa relação de 15 anos como eu quase sempre apareci para vocês durante ela (com exceção do 7x1): rindo, me emocionando com as surpresas, me divertindo com as aventuras e radiante contando tantas histórias! Aliás não sei quando vocês vão lerisso, mas quis escrever agora, hoje, no áuge do calor do momento, com a minha cabeça fervendo de pensamentos, e meu coração transbordando de gratidão. Essa decisão foi no momento certo simplesmente porque Deus sabe de tudo o tempo inteirinho e é incrivelmente certeiro sempre".

"Foi no período em que eu finalmente me senti forte, corajosa e madura para seguir em frente com as minhas novas vontades, e portanto continuar com a Globo de outra maneira. Foi depois de fazer absolutamente tudo na maior emissora da América Latina, onde comecei a trabalhar há15 anos. Pensa: uma menina de 22 anos realizando o sonho que ela mais sonhou, depois de ter tido duas úlceras de tanto ralar para entrar lá, depois de fazer promessa e ficar meses sem tomar um choppinho que ela tanto amava, depois de ler por anos a frase 'Globo e Fê, tudo a ver' colada no espelho do banheiro dela, depois de mesmo com 22 anos já ter trabalhado e estagiado em vários lugares só para acumular experiência e estar pronta para quando a oportunidade viesse. E na verdade ela não veio... eu tive que ir buscá-la com unhas e dentes! Porque como eu digo principalmente para os estudantes com quem converso: eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu quis mais do que muita gente, isso eu tenho certeza. Então queiram muito! Sonhem! E realizem! No meu primeiro dia na Globo eu realizei apenas o primeiro sonho que sonhei – todos os outros eu realizei sem nem ter sonhado... Minha relação com a casa em 15 anos sempre foi de parceria, troca, companheirismo e dedicação total – desde o primeiro dia até o útlimo minuto, que foi meia hora atrás", afirmou.

"Por isso, assim como todas as decisões mais importantes da minha vida, essa também veio depois de pensar muito! Pensar, me preparar, me organizar, e enfim, ter certeza absoluta de que era o que eu devia fazer nesse momento. Nem antes, nem depois, agora. Pra muita gente vai parecer uma loucura muito arriscada... e é mesmo! Mas é que para mim funciona assim ó: eu não gosto do sucesso tanto quando eu gosto do frio na barriga, por isso saí do esporte onde eu estava consolidada, para me aventurar em novos desafios. E eu não gosto do salário tanto quanto eu gosto de mostrar serviço, por isso saí da Globo onde eu estava recebendo, para me aventurar em outros projetos. É quase que um lema: do dinheiro eu apenas preciso, mas eu gosto mesmo é do trabalho! Então como eu te expliquei ainda agora, Globo, para continuar sendo uma relação justa como sempre foi, que a gente volte a se encontrar sempre que tiver um negocinho bem a nossa cara. E que seja em breve, porque sinceramente eu não lido muito bem com esse negócio moderno de relação aberta não. Não queria que continuasse fechada, mas também não precisa escancarar... como combinamos, vamos deixar entreaberta? Obrigada por tudo de mais importante que fiz aí dentro: as relações com as pessoas. Obrigada também pelo que de mais valioso eu conquistei de você aí dentro: a confiança – fosse para a parte mais prazerosa como ganhar prêmios, ou a mais desafiadora como encarar programas inéditos. Enquanto precisamos estar juntas fizemos uma bela dupla, mas nada como a liberdade de escolher estar perto. E é assim que vamos caminhar daqui pra frente...isso chama-se maturidade. Foi o que eu também adquiri bastante aí durante todos esses anos com você. Entrei uma menina de 22 e saio – digo, vou só dar uma voltinha por aí – como uma mulher de 36. Deixemos a porta entreaberta e assim teremos a tranquilidade de passar por ela sempre que quisermos", finalizou.