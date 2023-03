Filtro de Barro é desmascarado no The Masked Singer Brasil; Descubra quem é!

Descubra quem é o sétimo participante a deixar o programa The Masked Singer Brasil neste domingo, 5

Neste domingo, 05, mais um participante foi desmascarado no The Masked Singer Brasil. Agora, foi a vez do público descobrir a identidade do Filtro de Barro. E sob a fantasia estava o ex-jogador de futebol e comentarista Richarlyson.

Apesar do sucesso do Filtro de Barro com os jurados e o público, Richarlyson admite que não tinha tanta intimidade com a música antes do programa.

“Nenhuma experiência com a música, só de hobby mesmo. Sempre fui cantor de banheiro”, brincou o comentarista.

Acostumado a participar de competições desde muito cedo, Richarlyson também batalhou para dar o seu melhor como o Filtro de Barro do reality. “O maior desafio, com certeza, é a pouquíssima visão que eu tinha e também a minha fantasia me deixava bem preso”, contou.

“Os movimentos eram bem limitados, aí dificultava na performance”, disse.

O comentarista contou como fez para que o grande público não descobrisse que era ele quem estava sob a fantasia do Filtro de Barro: “Eu sou bom de guardar segredo, poucas pessoas sabiam”, explicou Richarlyson, porém admitiu que alguns fãs reconheceram sua voz e explicou o motivo.

“Agora, pelo o que eu acompanho nas redes sociais, algumas pessoas conseguiram decifrar pela voz. Hoje trabalhando como comentarista esportivo deve ter facilitado um pouco”, explica.

Na segunda temporada, Taís Araujo acreditava que era o ex-jogador quem estava sob a fantasia do Bebê. Mas, na verdade, após a revelação todos descobriram que era Dudu Nobre.

