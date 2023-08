Filhos de Michel Teló surgem enormes na TV e beleza impressiona: "Me sinto abençoado"

Filhos de Michel Teló surgem enormes para prestar homenagem ao pai no 'Domingão'; veja

A atriz Thais Fersoza emocionou os fãs ao aparecer no Domingão exibido ao lado dos filhos. Ela surgiu para homenagear o cantor Michel Teló em um especial de Dia dos Pais. Emocionada, ela se declarou ao sertanejo.

"Oi Luciano, hoje estamos aqui os três juntos reunidos por um motivo muito especial. Ele se entendeu que o pai divide [as responsabilidades]. Sempre foi aquele cara que acorda junto de madrugada, para pegar as crianças, trocar fralda, brincar, ele quem deu os primeiros banhos", disse ela.

Grandões e lindíssimos, Melinda e Teodoro mostraram que levam jeito para a carreira artística. É que os dois se mostraram desenvoltos e mandaram recados e beijos ao papai famoso. "A gente ama o papai, ele é o melhor pai do mundo. A gente ama ficar com ele, ama celebrar os aniversários, as festas e brincar", disse a primogênita.

Após o tecado, Teló se emocionou. "O que eu vou falar? Eles são meus maiores sonhos realizados, esse amor vai crescendo cada dia mais. Me sinto tão abençoado... e ter a Thais, desde sempre guerreira, segurando as pontas lá em casa", disse ele com lágrimas nos olhos.

Que mensagem mais linda 🥹❤️ Feliz dia dos pais! #Domingãopic.twitter.com/3IVTTwK4ff — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 13, 2023

Duplinha fez aniversário

Thais Fersoza e Michel Teló comemoram recentemente o aniversário dos filhos. Melinda vai completar 7 anos no dia 1º de agosto, e Teodoro fez 6 anos em 25 de julho. Para celebrar, o casal fantasiou a menina como Sininho e o menino como Super Mario.

No dia do aniversario do pequeno, a atriz compartilhou uma sequência de registros exibindo detalhes da comemoração intimista em casa. Nas imagens, o Teodoro aparece ao lado dos pais corujas, da irmã, Melinda, que fará 7 anos em agosto, e dos avós maternos.