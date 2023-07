Thais Fersoza e Michel Teló celebram aniversário do filho, Teodoro: ''Menino alegria''

Aniversariante do dia!

Teodoro, caçula de Thais Fersoza e Michel Teló, completa 6 anos nesta terça-feira, 25, e ganha festa temática em família

Dia de festa para a família Fersoza Teló! Isso porque, nesta terça-feira, 25, o filho mais novo da apresentadora Thais Fersoza e do cantor Michel Teló está completando seis anos de vida.

Nas redes sociais, a atriz compartilhou uma sequência de registros exibindo detalhes da comemoração intimista em casa. Nas imagens, o pequeno Teodoro aparece ao lado dos pais corujas, da irmã, Melinda, que fará 7 anos em agosto, e dos avós maternos.

Ao legendar a postagem, Tata declarou seu amor pelo herdeiro. "Dia do amor das nossas vidas! Nosso menino alegria! Ele é bem resolvido, divertido, onde chega é a sensação do lugar com seu jeitinho muito específico, muito agregador! O pai da resenha! Hahaha", iniciou ela ao exibir detalhes da celebração que teve como tema o jogo Angry Birds.

"Ele é mesmo um cara especial... Daqueles diferenciados! Que sorte a nossa receber você como presente de Deus! Nosso Teodoro! Que Deus te Proteja sempre, te dê muita saúde, muitas bençãos! Ilumine seu caminho e te Guarde sempre! A gente te ama muito, muito, muito! Com todo nosso coração", se derreteu Fersoza.

Quem também está soprando as velinhas nesta terça-feira, 25, é o cantor Leonardo, que ganhou uma homenagem especial do filho, Zé Felipe, e da esposa Poliana Rochana web.

Confira:

Thais Fersoza e Michel Teló aproveitam férias em cruzeiro da Disney

Michel Teló e Thais Fersoza decidiram sair de férias com os filhos, Melinda e Teodoro, e partiram em viagem no Disney Cruise Lines, nos Estados Unidos. Os primeiros cliques dos dias de lazer em família foram registrados nas redes sociais do casal.

"O dia começou cedo para uma aventura muito emocionante. Estávamos muito ansiosos, viemos para isso, e hoje vai começar uma aventura incrível", começou Thais em seu Instagram. Na sequência, ela já aparece dentro do barco. "Recebemos um convite muito especial da galera da Disney, e a gente sempre teve muita vontade de estar aqui, e agora estamos pela primeira vez", celebrou.