Michel Teló e Thais Fersoza aproveitam férias em cruzeiro da Disney com os filhos

O casal compartilhou fotos das férias nas redes sociais e os fãs se derretem com a fofura dos pequenos

Michel Teló e Thais Fersoza decidiram sair de férias com os filhos, Melinda e Theodoro, e partiram em viagem no Disney Cruise Lines, nos Estados Unidos. Os primeiros cliques dos dias de lazer em família foram registrados nas redes sociais do casal.

"O dia começou cedo para uma aventura muito emocionante. Estávamos muito ansiosos, viemos para isso, e hoje vai começar uma aventura incrível", começou Thais em seu Instagram. Na sequência, ela já aparece dentro do barco. "Recebemos um convite muito especial da galera da Disney, e a gente sempre teve muita vontade de estar aqui, e agora estamos pela primeira vez", celebrou no stories.

Thais, então, mostrou a entrada do navio da Disney Cruise Lins e babou: "É tudo muito lindo". Melinda e Theodoro aproveitaram para tietar Mickey e Minnie dentro do barco. "Encontro especial! Muito chamego nessa dupla", disse a mamãe coruja.

O post gerou uma chuva de comentários elogiando a família: “Família linda, que Deus derrame chuvas de bênçãos sobre vocês!”, comentou uma, “Lindos demais”, elogiou uma outra seguidora, “Amooo esses pequenos!”, declarou um fã, “Aproveitem as férias, esse passeio é magico”, declarou outra.

Thais Fersoza se emociona ao fazer passeio com os filhos: 'Só agradecer'

A apresentadora Thais Fersoza e o cantor Michel Teló fizeram um passeio especial com os filhos, Melinda e Teodoro, no Rio de Janeiro. A mamãe coruja compartilhou um vídeo exibindo o momento cheio de amor com a família e encantou os internautas.

No registro, os famosos apareceram subindo o Cristo Redentor com os herdeiros e a atriz comentou sobre ter se emocionado com a oportunidade de ir ao local com seus amados.

"Um dia para agradecer e se emocionar muito! Levar nossos pequenos pra esse momento tão grandioso e tão perto de Cristo foi uma das coisas mais lindas que fizemos nos últimos tempos. Deus está nos detalhes… e certamente estava em todos eles na tarde de ontem. Nada a pedir, só agradecer", disse ela na legenda.