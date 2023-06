Thais Fersoza se emociona ao fazer passeio com os filhos: 'Só agradecer'

Com Michel Teló, Thais Fersoza se emociona ao fazer passeio especial com os herdeiros

A apresentadora Thais Fersoza e o cantor Michel Teló fizeram um passeio especial com os filhos, Melinda e Teodoro, no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, 27, a mamãe coruja compartilhou um vídeo exibindo o momento cheio de amor com a família e encantou os internautas.

No registro, os famosos apareceram subindo o Cristo Redentor com os herdeiros e a atriz comentou sobre ter se emocionado com a oportunidade de ir ao local com seus amados.

"Um dia para agradecer e se emocionar muito! Levar nossos pequenos pra esse momento tão grandioso e tão perto de Cristo foi uma das coisas mais lindas que fizemos nos últimos tempos. Deus está nos detalhes… e certamente estava em todos eles na tarde de ontem. Nada a pedir, só agradecer", disse ela na legenda.

Nos comentários, os seguidores admiraram a família. "Que amor", elogiaram. "Que lindos", babaram outros pela família do casal.

Nas últimas semanas, Thais Fersoza curtiu uma viagem romântica com o esposo em um local paradisíaco. Usando um maiô recortado, a famosa deu um show de beleza e impressionou com suas curvas esculturais.

Veja o vídeo do passeio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza é flagrada no shopping com a família

Antes de viajar, Thais Fersoza curtiu o final de semana com um passeio ao lado do marido, o cantor Michel Teló, e os dois filhos, Melinda e Teodoro. A família foi flagrada pelos paparazzi enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

Simpáticos, os artistas acenaram os fotógrafos assim que perceberam que estavam sendo fotografados. Para o passeio, Thais caprichou na escolha do look ao surgir com um macacão verde soltinho e esbanjou toda a sua beleza.

Na semana passada, Thais e Michel organizaram uma festa junina na mansão deles com a presença de amigos e familiares. Nas redes sociais, eles mostraram os seus looks caipiras em um ensaio fotográfico com os fãs.

Fotos: Webert Belicio / Agnews