De maiô recortado, Thais Fersoza rouba a cena em local paradisíaco: 'Maravilhosa'

Esposa de Michel Teló, Thais Fersoza, rouba a cena ao aparecer deslumbrante em maiô todo aberto

Curtindo uma viagem com Michel Teló, Thais Fersoza chamou a atenção ao surgir usando um maiô rosa. Nesta sexta-feira 16, a famosa compartilhou a série de cliques deslumbrantes e roubou a cena ao aparecer plena aproveitando o local paradisíaco.

Nos registros, a apresentadora apareceu fazendo várias poses e deu um show de beleza no lugar. Vestindo a peça com recortes, Thais Fersoza revelou suas curvas esculturais no modelo cheio de atitude.

"Rosa e azul combinam demais, né?! Não sei se tô mais apaixonada pelo maiô ou por esse mar azulzinho... Barbie, corre aqui (já entrando no clima porque ela vem aí)! Hahaha Coisa mais linda esse dia, né? Por aqui, sextamos assim", disse a esposa do cantor na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Maravilhosa", falaram os fãs. "Barbie náutica numa aventura em mares nunca visto antes...", disse uma internauta ao vê-la com o look perto do mar.

Ainda nos últimos dias, Michel Teló se derreteu ao ver Thais Fersoza em outros cliques de maiô. Na ocasião, ela apareceu usando um modelo verde.

Veja as fotos de Thais Fersoza e maiô:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza é flagrada no shopping com a família

Antes de viajar, Thais Fersoza curtiu o final de semana com um passeio ao lado do marido, o cantor Michel Teló, e os dois filhos, Melinda e Teodoro. A família foi flagrada pelos paparazzi enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

Simpáticos, os artistas acenaram os fotógrafos assim que perceberam que estavam sendo fotografados. Para o passeio, Thais caprichou na escolha do look ao surgir com um macacão verde soltinho e esbanjou toda a sua beleza.

Na semana passada, Thais e Michel organizaram uma festa junina na mansão deles com a presença de amigos e familiares. Nas redes sociais, eles mostraram os seus looks caipiras em um ensaio fotográfico com os fãs.

Fotos: Webert Belicio / Agnews