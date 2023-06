Thais Fersoza organiza sua própria junina ao lado de Michel Teló e dos filhos

Com trajes típicos, Thais Fersoza, Michel Teló e os filhos fazem ensaio fotográfico antes de festa na mansão deles no Rio de Janeiro

A atriz Thais Fersoza organizou uma festa junina em sua mansão no Rio de Janeiro ao lado do marido, o cantor Michel Teló, e dos filhos, Teodoro e Melinda. Os quatro posaram juntos para um ensaio fotográfico no cenário da celebração com direito a trajes típicos.

Thais e Melinda usaram vestidos de caipira, enquanto os meninos surgiram com camisa xadrez para a ocasião especial. Nas redes sociais, ela mostrou as fotos da família e falou sobre a decisão de fazer a festa após incentivo dos filhos.

"E depois de dois “CháRraiá” ontem tivemos nosso primeiro arraiá em família! Uma noite muito especial pra nós… quando tava grávida das crianças nossos chá de fralda eram sempre festas juninas! E sempre contamos essa história pra eles que sempre ficaram ansiosos em manter a tradição e fazer nossa própria festa! Veio a pandemia… não foi possível.. mas agora é oficial! Teremos todo ano nosso “Arraiá Fersoza Teló” e o primeiro já foi memorável! Que noite!!!!", disse ela.

Thais Fersoza celebra nova fase na carreira

Em seu retorno à TV após se tornar mãe, Thais Fersoza está dedicada à carreira de apresentadora. Ela comanda os bastidores do The Voice, na Globo, e está radiante com a nova experiência."Estou superfeliz, realizada. Não deixei de ser atriz. Você pode ser o que quiser, quantas profissões quiser, contanto que se dedique, estude para isso, dê conta. Eu estava trabalhando como atriz desde os 12 anos, queria algo novo. Sentia falta daquele frio na barriga, da descoberta, de estudar coisas novas, de buscar outras possibilidades, de me desafiar. E quando surgiu o convite da TV Globo para o The Voice Brasil foi duplamente gratificante. É um reconhecimento do meu trabalho, de que eu estou no caminho certo e um reconhecimento de uma emissora que me acolheu quando comecei. Então, é um reencontro. Tudo é novo, tem aquele frisson, mas tudo é tão familiar também, é um resgate da minha história, mas de uma história nova", disse ela à Revista CARAS.

Ela ainda contou que não se arrepende de ter ficado longe da TV para se dedicar à maternidade. "Nem um segundo! Acho que tudo tem sua hora, o momento certo para acontecer. Sou grata a Deus por preparar tudo muito melhor do que eu poderia pensar. Eu fui batalhando, mostrando o meu trabalho, as crianças foram crescendo. Eu consegui acompanhar coisas nas quais eu queria estar presente. Infelizmente, muitas mulheres não podem, porque precisam voltar ao trabalho o quanto antes. E o convite do The Voice surgiu na melhor hora possível, as crianças já estão na escola, com a vidinha delas. Eu tive esse tempo de estudar, de entender a minha forma de me comunicar, fui me descobrindo também. Claro que tenho muito a aprender. Estou só começando e espero que seja só o início de uma longa estrada", afirmou.