Thais Fersoza: 'Neste momento, não me vejo fazendo novela'

Às 5h40 da manhã toca o despertador de Thais Fersoza (38). Por acordar cedo assim é que a atriz e apresentadora consegue conciliar a rotina em família com os filhos, Melinda (6) e Teodoro (5), e o marido, o cantor Michel Teló (41), com a agitada agenda profissional: ela cobre os bastidores do The Voice Brasil, na Globo, grava para seu canal virtual, se dedica à Umamy, loja de doces veganos da qual é sócia. E, sim, ela ainda encontra tempo para si mesma. “Estava sentindo falta daquele frio na barriga, da descoberta, de estudar coisas novas, de buscar outras possibilidades, de me desafiar”, dispara Thais.

Consciente de seus privilégios e de que essa não é a realidade da maioria das mulheres, a carioca abre o coração para refletir sobre a boa fase pessoal e profissional e exalta a maturidade em entrevista exclusiva à CARAS, no Rio.

– Após seis anos, você voltou para a TV. Estava com saudade?

– Eu sabia que estava sentindo falta de estar na TV, mas não imaginava que era tanto! Quando as crianças nasceram, sabia que iria dar uma pausa, o meu trabalho me permitiria isso. Só que acabei emendando uma gestação na outra. Então, fiquei afastada mais tempo até do que eu mesma podia imaginar.

– Foi nesse período que você se descobriu comunicadora, não é?

– Comecei a sentir saudade, não podia ficar longe do trabalho, do público que sempre me apoia, então decidi me reinventar e criei o canal no YouTube. Seria uma maneira de me sentir produtiva e perto das pessoas que gostam de mim, trazendo-as para a minha intimidade. Fui trabalhando como comunicadora, fazendo vídeos do meu dia a dia, entrevistas... De repente, descobri que as pessoas gostavam não só das minhas personagens, mas gostavam de mim, do meu jeito de me comunicar, se identificavam. Foi gratificante!

– Está feliz então?

– Estou superfeliz, realizada. Não deixei de ser atriz. Você pode ser o que quiser, quantas profissões quiser, contanto que se dedique, estude para isso, dê conta. Eu estava trabalhando como atriz desde os 12 anos, queria algo novo. Sentia falta daquele frio na barriga, da descoberta, de estudar coisas novas, de buscar outras possibilidades, de me desafiar. E quando surgiu o convite da TV Globo para o The Voice Brasil foi duplamente gratificante. É um reconhecimento do meu trabalho, de que eu estou no caminho certo e um reconhecimento de uma emissora que me acolheu quando comecei. Então, é um reencontro. Tudo é novo, tem aquele frisson, mas tudo é tão familiar também, é um resgate da minha história, mas de uma história nova.

– Arrepende-se de ter ficado tanto tempo afastada?

– Nem um segundo! Acho que tudo tem sua hora, o momento certo para acontecer. Sou grata a Deus por preparar tudo muito melhor do que eu poderia pensar. Eu fui batalhando, mostrando o meu trabalho, as crianças foram crescendo. Eu consegui acompanhar coisas nas quais eu queria estar presente. Infelizmente, muitas mulheres não podem, porque precisam voltar ao trabalho o quanto antes. E o convite do The Voice surgiu na melhor hora possível, as crianças já estão na escola, com a vidinha delas. Eu tive esse tempo de estudar, de entender a minha forma de me comunicar, fui me descobrindo também. Claro que tenho muito a aprender. Estou só começando e espero que seja só o início de uma longa estrada.

– Sentiu culpa por voltar a sair de casa para trabalhar?

– Não tenho culpa por estar trabalhando. Acho que a gente tem que tirar isso das mulheres. Busco marcar os meus compromissos no horário que eles também não estão em casa. Levo muito numa boa, a gente tem que desmistificar isso. Eu acho que uma mãe feliz é um filho feliz. Sabe aquela história do avião, que quando cair, bota primeiro a máscara em você e depois em quem está do seu lado? A gente tem que saber se cuidar, para estar bem e cuidar do outro. Seja filho, marido... Cuidar da gente é se libertar dessa culpa também.

– Pensa em voltar às novelas?

– Nesse momento, não me vejo fazendo novela de novo. Não agora. Estou realizada com o que conquistei como comunicadora. Amo atuar, é uma arte que acho linda, mas, no momento, o que está me completando como profissional é me dedicar a apresentar. É isso que, hoje em dia, faz brilhar meus olhos.

– Voltou madura para a TV?

– Acredito que sim. O tempo passou, as pessoas me veem desde muito novinha e foram acompanhando minha trajetória. E, com certeza, a maternidade mudou a minha vida, é uma entrega, um olhar atento e além de você. São duas vidas que dependem de você, da sua orientação, apoio, incentivo, proteção. Busco que eles tenham individualidade, personalidade, mas eles precisam de um direcionamento e mais do que falado, de um exemplo, uma referência. Eu me considero uma mulher muito forte, batalhadora, encaro as coisas de frente, tenho firmeza. Com a maturidade isso foi ficando mais presente. E os 40 anos estão chegando!

– E isso é um problema?

– Não vejo os 40 com pesar, acho que eles são os novos 20, 30. Pode ser que, quando chegar aos 40, eu fale ‘caramba!’. Mas ainda é uma coisa assim: ‘que legal que vou fazer 40!’. Quero mais é fazer 80, 100! Tenho tanta coisa para fazer, para conquistar, para estudar, me dedicar. Os 40 anos não me assustam, eu acho muito bonito, acho muito interessante.

– Você se diz realizada. Mas tem algo que ainda não realizou?

– Quando digo que estou realizada é no sentido de gratidão por tudo que vivi e vivo. Mas a gente sempre busca mais, sonha mais. Quero conhecer alguns lugares, ver meus filhos felizes, tenho muitas realizações profissionais que quero conquistar ainda.

