Thais Fersoza usa maiô com recortes e Michel Teló se derrete: 'Minha gata'

Thais Fersoza ostenta toda a sua beleza durante viagem de férias com o marido, Michel Teló, ao ser fotografada só de maiô

A atriz Thais Fersoza está de férias com o marido, o cantor Michel Teló, em Ibiza e aproveitou um dia ensolarado no local para renovar o bronzeado. A estrela e o amado foram para uma praia paradisíaca da região e ela caprichou nas poses na hora das fotos.

A morena apareceu usando apenas um maiô verde com recortes estratégicos na região da cintura. O modelito destacou a boa forma dela e sua beleza impecável. Na legenda, ela disse: “Feliz! E vivendo com muita intensidade esses dias... De verde, porque tenho esperança em dias melhores onde todo mundo possa ficar feliz, com a sua própria felicidade e a dos outros também”.

Nos comentários, Michel Teló se derreteu pela esposa. “A minha gata! Amor da minha vida”, disse ele. E os fãs também a elogiaram. “O corpitcho da gata que nem parece que já deu à luz duas vezes”, disse um seguidor. “Toda linda”, comentou outro. “Uma mulher feliz e muito linda”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza é flagrada no shopping com a família

Antes de viajar, Thais Fersoza curtiu o final de semana com um passeio ao lado do marido, o cantor Michel Teló, e os dois filhos, Melinda e Teodoro. A família foi flagrada pelos paparazzi enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

Simpáticos, os artistas acenaram os fotógrafos assim que perceberam que estavam sendo fotografados. Para o passeio, Thais caprichou na escolha do look ao surgir com um macacão verde soltinho e esbanjou toda a sua beleza.

Na semana passada, Thais e Michel organizaram uma festa junina na mansão deles com a presença de amigos e familiares. Nas redes sociais, eles mostraram os seus looks caipiras em um ensaio fotográfico com os fãs.

Fotos: Webert Belicio / Agnews