Zé Felipe faz declaração para o pai, Leonardo: ''Orgulho de ser seu filho''

Cantor Zé Felipe relembra fotos de quando era criança para celebrar a chegada dos 60 anos do pai, Leonardo

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais no início da madrugada desta terça-feira, 25, para celebrar o aniversário do pai, Leonardo, que está completando mais um ano de vida! Em uma publicação no Instagram, ele recordou cliques em que aparece ainda criança no colo do artista.

"Hoje é seu dia GATO. Sua alegria contagia. Seu amor, talento, energia e tudo o que representa pra mim, é pouco para descrever em palavras. Obrigado por ser meu espelho e minha inspiração. Orgulho de ser seu filho. Te amo! Feliz Aniversário! @leonardo", escreveu Zé Felipe na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs ficaram chocados com a semelhança de Zé com as filhas, Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de 9 meses, de seu relacionamento com Virginia Fonseca. "A Maria Alice é a carinha dele pequeno kkkkkkkkk e a Flor um pouquinho também", "Carinha da Maria Flor", "Parece Maria Alice simmmmmm", "A Maria Flor parece muito é com o pai da Virgínia, na minha opinião. Eu achei que a Maria Alice parece muito com o Zé Felipe", disseram.

Vale lembrar que Zé Felipe é fruto do casamento de Leonardo com Poliana Rocha.

Confira a declaração de Zé Felipe para o pai, Leonardo:

Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)

Nova tatuagem de Zé Felipe e Virginia vira piada

A influenciadora Virgínia Fonseca revelou na segunda-feira, 24, a nova tatuagem que fez ao lado do marido, o cantor Zé Felipe. Os dois eternizaram na pele um desenho que simboliza a família que eles construíram nos últimos três anos.

Agora, eles possuem o mesmo desenho que está estampado no jatinho da família - na arte, aparece o casal e as filhas Maria Alice e Maria Flor. "Tatuagem nova! Nossa família, amo muito!", comemorou ela ao mostrar o resultado.

Imediatamente, seguidores reagiram ao desenho e mostraram bom humor. "Tão igual muro de escola", comentou um que teve a reação curtida por mais de 2 mil fãs. "Espero que o Zé nunca se arrependa", escreveu outro. "Povo falando que parece muro de escola... Que escola tem esse muro bonito assim", defendeu outro