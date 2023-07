Nova tatuagem de Virgínia e Zé Felipe vira piada: "Perece muro de escola"

Nova tatuagem de Virgínia e Zé Felipe vira piada; veja as reações dos seguidores nas redes sociais

A influenciadora Virgínia Fonseca revelou nesta segunda-feira, 24, a nova tatuagem que fez ao lado do marido, o cantor Zé Felipe. Os dois eternizaram na pele um desenho que simboliza a família que eles construíram nos últimos três anos.

Agora, eles possuem o mesmo desenho que está estampado no jatinho da família - na arte, aparece o casal e as filhas Maria Alice e Maria Flor. "Tatuagem nova! Nossa família, amo muito!", comemorou ela ao mostrar o resultado.

Imediatamente, seguidores reagiram ao desenho e mostraram bom humor. "Tão igual muro de escola", comentou um que teve a reação curtida por mais de 2 mil fãs. " Espero que o Zé nunca se arrependa", escreveu outro. "Povo falando que parece muro de escola... Que escola tem esse muro bonito assim", defendeu outro.

Recentemente, Zé Felipe também fez tatuagens para homenagear as filhas. Ele tatuou “Maria Alice” em um braço, enquanto tatuou “Maria Flor” em outro, seguida de um desenho de flor sorrindo em cima do nome da mais velha. Os traços foram eternizados na pele pelo tatuador Hector Valentim, que também é responsável por tatuar outras celebridades como Zé Neto, Neymar, Rubens Barrichello e muito mais.

A festa de mêsversario de Maria Flor

No último final de semana, a influenciadora Virginia Fonseca celebrou os 9 meses de vida da filha caçula, Maria Flor, em grande estilo. Ela organizou uma decoração luxuosa em sua mansão para comemorar o mêsversario da herdeira e mostrou os detalhes para os fãs. A celebração contou com um painel repleto de flores e muitos doces personalizados em tons de rosa para a data especial. Na legenda do post, a mamãe coruja falou sobre os desejos para a vida da filha.

"9 meses do amor das nossas vidas!!! Nossa pequena Flor, tão meiga, sorridente, carinhosa. Florzinha, peço a Deus pela sua vida todos os dias, que lhe dê muita saúde, amor e paz!!!! Sua família te ama filha, feliz seu dia", disse ela.