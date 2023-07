Virginia Fonseca faz festa com decoração de luxo no mêsversario da filha caçula

Virginia Fonseca reúne a família para celebrar os 9 meses da filha caçula e exibe detalhes da decoração de luxo

A influenciadora Virginia Fonseca está em festa neste sábado, 22, ao lado de sua família. A estrela celebrou os 9 meses de vida da filha caçula, Maria Flor, em grande estilo. Ela organizou uma decoração luxuosa em sua mansão para comemorar o mêsversario da herdeira e mostrou os detalhes para os fãs.

A celebração contou com um painel repleto de flores e muitos doces personalizados em tons de rosa para a data especial. Na legenda do post, a mamãe coruja falou sobre os desejos para a vida da filha.

"9 meses do amor das nossas vidas!!! Nossa pequena Flor, tão meiga, sorridente, carinhosa. Florzinha, peço a Deus pela sua vida todos os dias, que lhe dê muita saúde, amor e paz!!!! Sua família te ama filha, feliz seu dia", disse ela.

Virginia Fonseca é casada com o cantor Zé Felipe e é mãe de Maria Alice e Maria Flor.

Após formigamento e fortes dores, Virginia Fonseca revela: 'Pior dor na minha vida'

A influenciadora Virginia Fonseca foi hospitalizada na quinta-feira, 13, após passar muito mal. Sem contar o que havia acontecido, a famosa apenas compartilhou uma foto deitada, recebendo medicamentos e horas depois explicou o que houve com ela.

Já recuperada e de volta a sua casa, a esposa de Zé Felipe contou que deu um susto em todos ao começar a passar mal. A empresária milionária primeiro ficou com a visão "fechada" e depois passou a sentir formigamentos. Sem conseguir falar direito, nem escrever, ela foi levado ao hospital.

"Minha visão começou a ficar embaçada, muito embaçada, aqui do lado, foi do lado, aí falei: 'mãe, minha visão tá embaçada, aí ela falou passa colírio' [...] Pensei que era porque eu tava sem comer, nisso que eu comecei a comer pão com ovo, o meu braço começou a formigar, na verdade, mentira, comecei a sentir meu tato diferente, minha mão tá meio estranha, todo mundo cag**, foi do nada, nisso começou a formigar meu braço... Aí começou a formigar meu braço, minha boca, minha língua e uma leve dor de cabeça e eu não conseguia mais falar direito", disse os sintomas.

Tudo que ela sentiu eram avisos de que a enxaqueca estava prestes a começar. "Enxaqueca com aura, a pior dor que eu já tive na minha vida", tentou descrever a loira, que fez tomografia e tomou várias medicações na veia até conseguir ficar sem as dores.