Zé Felipe faz novas tatuagens para homenagear às filhas Maria Flor e Maria Alice; veja

Cantor Zé Felipe homenageia filhas Maria Flor e Maria Alice, frutos de seu casamento com Virginia Fonseca

Nesta quinta-feira, 18, o cantor Zé Felipe (25) usou suas redes sociais para mostrar que homenageou suas filhas, Maria Flor (2), e Maria Alice, de apenas cinco meses, frutos de seu casamento com a influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca (24). O filho do cantor Leonardo tatuou o nome das pequenas, com alguns desenhos a mais.

Zé tatuou “Maria Alice” em um braço, enquanto tatuou “Maria Flor” em outro, seguida de um desenho de flor sorrindo em cima do nome da mais velha. Os traços foram eternizados na pele pelo tatuador Hector Valentim, que também é responsável por tatuar outras celebridades como Zé Neto, Neymar, Rubens Barrichello e muito mais.

Presente luxuoso!

Neste último domingo, 14, Virginia surpreendeu seus seguidores ao revelar qual foi seu presente de Dia das Mães. O marido da influenciadora, Zé Felipe, comprou uma peça luxuosa e caríssima para presentear a mãe de Maria Flor e Maria Alice.