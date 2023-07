Poliana Rocha encanta seguidores ao celebrar o aniversário de 60 anos de Leonardo

A jornalista Poliana Rocha celebrou em suas redes sociais o aniversário de 60 de seu marido Leonardo

Nesta terça-feira, 25, Leonardo completa 60 anos de vida! A esposa do cantor, Poliana Rocha foi ao seu Instagram celebrar a data especial e encantou seus seguidores com a homenagem ao amado que está celebrando aniversário.

A jornalista compartilhou um vídeo com diversos momentos românticos e cheios de alegria ao lado do marido, e ainda do cantor sertanejo soltando a voz em um de seus shows.

“Meu amor, Leonardo... Você é um ser humano incrível, não perca a juventude que você carrega no seu coração. Tenha um aniversário maravilhoso (preparei tudo com muito carinho) e seja feliz em mais um ano de vida! Que Deus te proteja e te guarde! Muita saúde e paz no seu coração! Estarei sempre ao seu lado para te apoiar e cuidar de você com muito AMOR! Te amo muito”, escreveu a comunicadora na legenda da postagem.

Nos comentários, o sertanejo agradeceu a bela homenagem da amada e revelou que está voltando de um show para celebrar com seus familiares em Goiânia! “Te amo meu amor! Tô chegando”.

Os seguidores de Poliana rasgaram elogios ao casal e celebraram o aniversário de Leonardo! “Amo esse casal! Que Deus continue abençoando vocês”, comentou uma fã. Outro seguidor ainda elogiou: “Lindos”. Uma admiradora ainda escreveu: “Felicidades Léo! Poli, amo sua família e a mulher incrível que você é”.

“Leonardo é um ser humano ímpar! Feliz aniversário e obrigada por compartilhar conosco tanta moda boa e também tantas risadas”, desejou uma fã. E outra seguidora comentou: “Parabéns Léo, que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida”. Uma página de fãs dedicada a Leonardo ainda escreveu: “Parabéns meu amor! Deus te abençoe hoje e sempre. Nós te amamos muito”.

Aniversariante!

Quem também fez uma bela homenagem para Leonardo foi o filho do cantor com Poliana Rocha, Zé Felipe. O cantor foi às suas redes sociais e desejou um feliz aniversário para o pai.

"Hoje é seu dia GATO. Sua alegria contagia. Seu amor, talento, energia e tudo o que representa pra mim, é pouco para descrever em palavras. Obrigado por ser meu espelho e minha inspiração. Orgulho de ser seu filho. Te amo! Feliz Aniversário!”, escreveu.