Thais Fersoza e Michel Teló fantasiam os filhos para comemorar aniversário e fofura derrete os fãs

O aniversário dos filhos de Thais Fersoza e Michel Teló tem aniversários próximos e os papais aproveitaram a data

Thais Fersoza e Michel Teló comemoram, nesta sexta-feira, 28, o aniversário dos filhos. Melinda vai completar 7 anos no dia 1º de agosto, e Teodoro fez 6 anos em 25 de julho. Para celebrar, o casal fantasiou a menina como Sininho e o menino como Super Mario.

"Não tenho nem palavras pra essa foto! É muita emoção… aniversário dos dois maiores sonhos da nossa vida! Obrigada, Senhor, por essa benção! Por celebrar a vida dos nossos filhos com nossa família e amigos! Que dia especial! E como a gente é agarrado mesmo… hoje estamos combinandinhos e temáticos! Teodoro pediu tema do Mario, e Melinda da Sininho!", explicou Thais em seu Instagram.

O post rendeu uma série de elogios para o casal e para os pequenos, que derreteram os seguidores de Thais de tanta fofura: “Crianças lindas, esta família linda e maravilhosa um beijinho. Parabéns aos filhos e aos papais”, escreveu um, “Parecem gêmeos, fofos demaisss”, apontou uma outra seguidora, “Eles estão lindos demais. Melinda e Teodoro são os melhores. Não tem jeito”, elogiou outra.

No dia do aniversario do pequeno, a atriz compartilhou uma sequência de registros exibindo detalhes da comemoração intimista em casa. Nas imagens, o Teodoro aparece ao lado dos pais corujas, da irmã, Melinda, que fará 7 anos em agosto, e dos avós maternos.

Ao legendar a postagem, Tata declarou seu amor pelo herdeiro. "Dia do amor das nossas vidas! Nosso menino alegria! Ele é bem resolvido, divertido, onde chega é a sensação do lugar com seu jeitinho muito específico, muito agregador! O pai da resenha! Hahaha", iniciou ela ao exibir detalhes da celebração que teve como tema o jogo Angry Birds.

"Ele é mesmo um cara especial... Daqueles diferenciados! Que sorte a nossa receber você como presente de Deus! Nosso Teodoro! Que Deus te Proteja sempre, te dê muita saúde, muitas bençãos! Ilumine seu caminho e te Guarde sempre! A gente te ama muito, muito, muito! Com todo nosso coração", se derreteu Fersoza.