Filho de Louro José entra na Globo e conversa com Ana Maria Braga

Saga do papagaio!

No 'Mais Você', filho de Louro José fez nova aparição e tomou café da manhã assim como o pai fazia

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 12h35

O filho de Louro José está dando o que falar no Mais Você!

Após surpreender com sua primeira aparição no programa nesta terça-feira, 05, um dia depois, nesta quarta-feira, 06, o papagaio reapareceu para conversar com Ana Maria Braga (73).

Com crachá da Globo e teste de covid negativado, o filho de Louro José entrou na emissora e alegou ser neto da apresentadora.

"É um papagaio. Mas até ser filho do meu filho, tem um caminho a percorrer, né? Quem sabe amanhã a gente se encontra?", disse Ana Maria Braga ao ter um bate-papo virtual com ele.

Em sua rede social, a loira compartilhou fotos do papagaio tendo um café da manha no programa no estilo Louro José.

Já na rede social da Globo, o mistério envolvendo o filho do passarinho foi continuado. "O suposto filho do Louro José não só entrou nos Estúdios da Globo em São Paulo como já tomou até café da manhã e conversou com a @anamaria16! Será que amanhã eles vão se encontrar pessoalmente? Estamos ansiosos por esse encontro e você?", falaram.

Ao ser surpreendida com a aparição do personagem, Ana Maria Braga ficou abalada e comentou o que sentiu ao vê-lo.

Filho de Louro José toma café da manhã no Mais Você: