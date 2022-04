Ana Maria Braga mostra filho de Louro José tomando café no programa: ''Estilo Louro pai''

Apresentadora Ana Maria Braga encantou os fãs do 'Mais ocê ' ao mostrar o filho de Louro José mais uma vez no programa

Após ser surpreendida com a aparição do filho de Louro José, Ana Maria Braga (73) contou nesta quarta-feira, 06, que ele foi aceito na Globo.

Com crachá e após fazer teste de covid, o herdeiro do papagaio, que era feito por Tom Veiga (1973-2020), foi liberado e até tomou café da manha no programa.

"Bom dia! Estamos aqui! Olha quem ganhou um café reforçado ao estilo Louro Pai", mostrou Ana Maria Braga em sua rede social.

Também em sua rede social, a apresentadora comentou sobre ter ficado muito emocionada com a aparição do personagem no Mais Você.

Após a surpresa no programa, a identidade do intérprete do filho de Louro José foi descoberta e mostrada por Léo Dias.

