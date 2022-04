Ana Maria Braga se emociona com 'Filho' do Louro José no Mais Você:

O dia começou com surpresas no Mais Você! Um novo mascote apareceu nos estúdios Globo nesta terça-feira, 5 e emocionou Ana Maria Braga (73).

Durante o programa, o mascote se apresentou como 'Filho' de Louro José, que era interpretado por Tom Veiga (1973 - 2020).

"Eu sou o filho do Louro José. Minha mãe me disse que a Ana Maria Braga é a minha avó", disse o papagaio.

Bem-humorado, Louro José continuou: "Eu vim de longe, voei até o Rio de Janeiro, cheguei lá, dei de bico no muro", comentou se referindo à mudança de estúdio do Mais Você.

Mas o bichano foi barrado na portaria. A recepcionista e o repórter do programa Fabrício Bataglini não liberaram a entrada do animal sem identificação.

E do outro lado, apesar da situação engraçada, Ana Maria Braga se emocionou com a ave: "Essa situação mexe muito comigo, é uma lembrança muito importante na minha vida", disse.

"Como eu não sei direito do que se trata, tenta saber mais alguma coisa até o fim do programa, diz que a gente não pode receber assim...", disse Ana Maria.

E na web, espectadores do programa matinal comentaram a manhã agitada no 'Mais Você'.

🦜: "Eu sou o filho do Louro José! E a minha mãe me disse que a Ana Maria Braga é a minha avó. E eu preciso falar com ela! Me libera, por favor!" #MaisVocêpic.twitter.com/dxGTHTQepF