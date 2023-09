Filho de Erik Marmo completa 14 anos e semelhança com o pai rouba a cena

Ator de ‘Mulheres Apaixonadas’, Erik Marmo surge com o filho mais velho em nova foto e a semelhança física entre eles chama a atenção: ‘Clone!’

O ator Erik Marmo surpreendeu seus seguidores ao mostrar o quanto seu filho mais velho, Daniel, já cresceu! Nos últimos dias, o adolescente completou 14 anos de vida e o pai coruja fez uma homenagem para ele nas redes sociais.

Erik mostrou uma foto com Daniel no feed do Instagram e a semelhança física entre pai e filho chamou a atenção dos fãs. “Clone!”, disse um seguidor nos comentários. “É a cópia do pai, chocada”, declarou outro. “É lindo igual ao pai”, comentou mais um. “A cara do pai”, declarou mais um.

Na legenda do post, o ator elogiou seu filho. "14! Só posso desejar tudo de melhor e agradecer por ter esse menino de ouro na minha vida. Admiro demais todo o empenho do Daniel em tudo que faz! Um exemplar aluno, atleta, modelo… e agora ele é do rock também… curtindo Nirvana!", disse ele.

Atualmente, Erik Marmo pode ser visto na reprise da novela Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, na qual interpretou o personagem Cláudio.

Vale lembrar que o ator de Mulheres Apaixonadas mora nos Estados Unidos desde 2014 ao lado da esposa e dos dois filhos. Recentemente, o ator contou que trabalhou com várias coisas depois que se mudou para os Estados Unidos com a família. "Atuando, fiz participações em 'The Purge' e 'Animal Kingdom'. Fiz um curta-metragem, 'Alexis', que recebeu 12 prêmios, incluindo melhor elenco, no Indie Short Fest. Em breve, vai ser lançado o filme 'Bittersweet', em que faço o papel de um advogado", disse ele, e completou: "Além de atuar, trabalho como apresentador, dublador, produtor, video maker, coach de futebol, gerencio redes sociais, modelo e até entregador de flores… A Larissa faz arranjos de flores lindíssimos, que já foram recebidos por muitos artistas de renome aqui. Normalmente, sou eu que entrego."