Fátima Bernardes fala sobre assédio: 'Sempre fui muito reativa'

No Papo de Segunda, do GNT, Fátima Bernardes opina sobre situações de assédio que as mulheres enfrentam ao longo da vida: 'É impossível uma mulher não ter vivido isso'

A apresentadora Fátima Bernardes (60) participou do programa Papo de Segunda, do GNT, nesta semana e refletiu sobre o assédio que as mulheres sofrem ao longo da vida. Em uma reflexão sincera, a comunicadora contou: “É impossível uma mulher não ter vivido isso em algum momento”.

Logo depois, ela contou como reagiu ao longo de sua vida ao ser alvo de situações desconfortáveis por ser mulher. “Sempre tive consciência do que estava acontecendo. Sempre fui muito reativa e percebia que estava errado. Não sei se foi com pai e mãe conversando, mas eu sei que tinha muito claro que aquilo não era para ser assim. De alguma maneira, tinha uma certa força. Porue eu acho que o que falta, muitas vezes, é a percepção e a coragem. Muita gente tem essa garantia, elas têm medo”, contou.

Então, ela falou sobre os homens nesta questão. “O que falta é uma conversa mais franca entre os homens. Falta um pouco mais de crítica. Muitas vezes, outras mulheres veem com parcimônia um comportamento, por exemplo, que a gente viu no BBB, distribuindo culpa. Quando não tem que distribuir culpa”, afirmou, e continuou: “A culpa é de quem comete a ação e não de quem sofreu a ação, independente se houve ou não reação. Isso vai encorajar essas mulheres a falarem e gritarem diante do que incomoda”.

"Pergunta pra uma mulher se ela tem alguma dúvida, ela tem certeza, ela não tem dúvida nenhuma." @fbbreal#PapoDeSegundaNoGNTpic.twitter.com/VYbtOduq1P — Canal GNT (@canalgnt) March 21, 2023

