Fátima Bernardes e William Bonner posam juntos nos bastidores do Jornal Nacional

Fátima Bernardes visita o estúdio do Jornal Nacional e reencontra William Bonner e Renata Vasconcellos

A apresentadora Fátima Bernardes (60) agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 20, com o seu reencontro com o ex-marido, o apresentador William Bonner (59), e a colega de profissão, Renata Vasconcellos (50). Os três posaram juntos nos bastidores do Jornal Nacional, da Globo.

Fátima aproveitou sua ida ao estúdio da emissora para gravar o programa Papo de Segunda, do GNT, para visitar seus antigos colegas de trabalho da época em que comandava o JN.

O momento do reencontro foi registrado no perfil do Jornal Nacional no Instagram. "O #JornalNacional recebeu hoje a visita de @fatimabernardes, que participou do Papo de Segunda, do @gnt, em um estúdio ao lado da nossa redação. Apresentadora do @thevoicebrasil aproveitou para reencontrar os amigos do #JN", informaram.

Renata Vasconcellos curte passeio com o marido

Apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos aproveitou a tarde de folga nesta terça-feira, 14, para curtir um passeio com seu marido, Miguel Athayde. Os dois foram flagrados enquanto circulavam de mãos dadas pelas ruas do Rio de Janeiro.

O casal fez uma rara aparição juntos em público. Discreta com a vida pessoal, Renata quase não mostra momentos com sua família. No novo flagra, ela surgiu com um look confortável, composto por saia preta e camiseta branca básica. Por sua vez, o marido dela foi fotografado de bermuda rosa e camiseta cinza.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews