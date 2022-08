Fátima Bernardes comemora a sua estreia como apresentadora do The Voice Brasil

A apresentadora Fátima Bernardes compartilhou um texto falando sobre o desafio de apresentar o programa The Voice Brasil

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 15h41

Fátima Bernardes (59) usou as redes sociais para falar da sua estreia como apresentadora do The Voice Brasil. A artista compartilhou um vídeo e o texto, e celebrou o novo desafio na TV Globo.

Nas imagens, a apresentadora aparece ao lado dos outros jurados do programa, Michel Teló, Gaby Amarantos, Iza e Lulu Santos. Thais Fersoza, que é a apresentadora dos bastidores, também aparece nas fotos.

"Olha que incrível vai ser essa décima-primeira edição do #TVB. Não posso estar mais animada pra minha estreia no dia 15 de novembro. Até lá vai ter muita novidade. Muito feliz com meus parceiros @gabyamarantos, @iza, @lulusantosoficial, @micheltelo e @tatafersoza. Que orgulho", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, fãs e amigos de Fátima comemoraram. "Vai ser lindo", disse Marcos Veras; "Estou ansiosa!", declarou Ana Thais Matos; "Ansiosa e morrendo de saudade de ver você na Telinha", disparou uma internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

GABY AMARANTOS SUBSTITUI CARLINHOS BROWN NO THE VOICE BRASIL

A cantora Gaby Amarantos foi escalada para ocupar um lugar no time de jurados do The Voice Brasil, da Globo, na edição de 2022. Ela vai substituir o cantor Carlinhos Brown e será jurada ao lado de Iza, Lulu Santos e Michel Teló. No passado, Gaby já foi técnica do The Voice Kids em 2021 e também foi técnica assistente de Lulu Santos no The Voice Brasil de 2013.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!