Fora da TV, Fátima Bernardes curte momento romântico com o namorado

06/08/2022

A apresentadora Fátima Bernardes está curtindo cada momento do seu período longe da TV após sair do comando do programa Encontro, da Globo. Neste sábado, 6, ela aproveitou um almoço especial com o namorado, Túlio Gadelha, em Recife, Pernambuco.

Os dois surgiram abraçadinhos em fotos compartilhadas por ele no Instagram. “Minha namorada e frutos do mar, tudo isso na minha cidade. Mais feliz, impossível”, disse ele.

Vale lembrar que Fátima Bernardes voltará à TV ainda neste ano. Ela vai comandar a próxima temporada do reality show The Voice Brasil, da Globo.

Fátima Bernardes fala sobre a expectativa para o The Voice Brasil

A apresentadora Fátima Bernardes (59) participou doprograma Roda Viva, da TV Cultura, e abriu o jogo sobre os novos passos em sua carreira na TV. Ela revelou que se preocupa em como vai ser assumir o comando do programa The Voice Brasil nos próximos meses.

“É uma preocupação, é claro que tenho a ilusão, o desejo de dar uma assinatura a um programa que já tem um formato definido. Esse programa tem que dar certo, não pode dar errado, o Encontro até podia, mas agora não pode dar errado”, disse ela, e completou: “Ao mesmo tempo que é um pensamneto, eu fico com vontade de começar logo. Será que eu vou me comportar como eu em casa? Eu acho quando as pessoas cantam,e as cadeiras não viram. Qual grau de distanciamento eu vou ter? Vai ser uma experiência muito nova. Tomara que dê certo”.

