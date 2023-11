Famosos lamentam a morte de Lolita Rodrigues

Morte da atriz Lolita Rodrigues comove o mundo artístico e várias celebridades deixam recados carinhosos

A morte da atrizLolita Rodrigues gerou repercussão nas redes sociais neste domingo, 5. Ela faleceu aos 94 anos em João Pessoa, na Paraíba, onde morava com sua filha. Nas redes sociais, vários famosos prestaram homenagens para relembrar a trajetória da artista no mundo das artes.

Veja algumas das reações dos famosos:

Agnaldo Rayol: "Hoje o céu ganhou mais uma grande e luminosa estrela. Minha grande amiga, você se foi mas, deixa conosco, lembranças de uma vida vivida com amor e alegria. Você sempre estará viva em nossas memórias pela pessoa incrível que foi e pela marca inesquecível que deixou em cada um. Muito obrigado por tantos momentos lindos que passamos juntos! Hoje o Brasil inteiro está de luto. Descanse em paz, meu amor".

Leda Nagle: "Que triste! A última do trio maravilhoso que tanto amamos: Hebe, Nair e Lolita".

Cássio Scapin: "Seja lá onde ela estiver com suas amigas tomando uma cervejinha, Lolita, tive o prazer de conhecer pessoalmente e rir com as três era impossível não!".

Walcyr Carrasco: "Mais uma notícia triste nesta semana. Descanse em paz, minha querida e eterna Lolita Rodrigues, uma das grandes pioneiras da TV brasileira. A arte está de luto! Meus sentimentos aos familiares, admiradores e amigos!".

Cid Moreira: "Me despeço da última do trio mais alegre que conheci na TV. Meu abraço aos familiares de Lolita Rodrigues, que vai reencontrar suas amigas e, juntas, vão se divertir no céu!".

Lúcio Mauro Filho: "Lolita Rodrigues se despede do palco da vida, sob aplausos com duração de eternidade! Foi pioneira em tudo e não por acaso, inaugurou a TV brasileira em 1950, cantando o hino feito para a ocasião da estreia da TV Tupi. Aposentou-se em “Viver A Vida”, cujo título serviu como uma espécie de mantra, um subtítulo de uma mulher que fez isso como poucas. Agora vai tricotar pelas estrelas ao lado da inseparáveis, Hebe Camargo e Nair Bello. Já posso ouvir as gargalhadas daqui! Meus sentimentos à todos os familiares, amigos e admiradores desta artista formidável. Obrigado por tudo Lolita!".

Mateus Solano: "Vou lembrar pra sempre do seu sorriso, seu coração enorme sua risada e o olhar de menina".

