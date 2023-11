Atriz Lolita Rodrigues morre, aos 94 anos, em João Pessoa

Lolita Rodrigues estava internada no Hospital Nossa Senhora das Neves para tratar de uma pneumonia

A atriz Lolita Rodrigues morreu na madrugada deste domingo, 4, aos 94 anos, em João Pessoa, Paraíba. A artista estava internada Hospital Nossa Senhora das Neves e tratava de um quadro de pneumonia.

A informação foi confirmada pela Rede Globo, emissora a qual a artista trabalhou em diversas produções. A médica Silvia Rodrigues, filha da atriz, confirmou que o corpo da mãe será cremado nesta segunda-feira (6), numa cerimônia restrita apenas à família.

Uma das primeiras atrizes da televisão brasileira, Lolita teve sua estreia na TV Tupi, em 1950, quando ela cantou o hino da tv brasileira. Em seu currículo ela tem diversos sucessos como Sassaricando (1987), Terra Nostra (1999). Seu último trabalho na Globo aconteceu em 2009, quando interpretou Noêmia, avó de Luciana (Alinne Moraes), na novela Viver a Vida.

Filha de espanhóis, a atriz fez diversos personagens os quais falavam com sotaque castelhano, se tornando uma marca registrada em sua carreira. Atualmente é possível acompanhar alguns de seus trabalhos no Globoplay, através da novela Terra Nostra e Kubanacan.

Há alguns anos a atriz vinha fazendo poucas aparições públicas, uma delas foi no lançamento de Flor do Caribe (2013), enquanto ainda morava no Rio. Desde 2015 ela residia na Paraíba, para ficar mais perto de sua única filha. Em 2017, ela surpreendeu ao surgir uma apresentação do espetáculo Hebe - O Musical, em São Paulo.

Vale destacar que Lolita ficou também ficou marcada na memória de muitos jovens ao viralizar com uma entrevista no extinto Programa do Jô, na TV Globo. Na ocasião, ela estava acompanhada das amigas de longa data Nair Belo e Hebe Camargo, que compartilharam diversas histórias hilárias que viveram juntas no passado.