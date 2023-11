Elizangela 'ficou de luto' e dividiu internet após resultado de eleições; relembre

Nos últimos anos, Elizangela ficou marcada por protagonizar polêmicas envolvendo vacina e bolsonarismo

A atriz Elizangela morreu nesta sexta-feira, 3, aos 68 anos, deixando um enorme legado quanto a seu trabalho na televisão brasileira. Apesar de ser respeitada por sua trajetória profissional, nos últimos anos a famosa acabou atraindo críticas após declarar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Através das redes sociais, a artista acabou dividindo opiniões e gerando debates a cada publicação. Em 2022, Elizangela chegou a ficar de 'luto' quando Lula foi confirmado como o novo presidente do Brasil.

Em seu Instagram, ela compartilhou imagens da bandeira do Brasil em preto e branco. Além disso, a postagem também contava com a frase "ordem e progresso" passou para "corruptos e impunes", enquanto outra mostrava "corrupção e safadeza".

Ainda sobre as Eleições, Elizangela também chegou a ter uma postagem do Instagram sinalizada como "fake news" após publicar um vídeo distorcido de uma fala de Lula, gerando ainda mais críticas à sua postura.

Vale destacar que a atriz também era antivacina e morreu sem tomar nenhuma dose do imunizante contra COVID-19. No ano passado, ela foi parar no hospital por conta de sequelas respiratórias do coronavírus.

Totalmente radical e contra a vacinação, ela foi cortada da novela Travessia, da TV Globo. Escalada por Glória Perez para estar no elenco da trama, ela foi barrada pela emissora por se recusar a seguir as normas da OMS e se vacinar antes do início das gravações.

QUAL A CAUSA DA MORTE DA ATRIZ ELIZANGELA?

A atriz Elizangela faleceu na sexta-feira, 3, em um hospital no Rio de Janeiro. Segundo a Prefeitura Municipal da cidade, a artista deu entrada no hospital após sofrer uma parada cardiorrespiratória, mas acabou não resistindo.

Em nota, a prefeitura lamentou a morte da atriz e afirmou que Elizangela já havia tido graves problemas respiratórios no passado, mas que havia se recuperado. Na época, ela havia sido internada em estado grave com problemas respiratórios, consequentes de sequelas da covid-19.

"A Prefeitura Municipal de Guapimirim, lamenta a morte da consagrada atriz. Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira, Elizangela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios, e depois de algumas semanas, teve alta da unidade", disse a nota.