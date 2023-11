Atriz Elizangela morre aos 68 anos no Rio de Janeiro

A atriz Elizangela, ícone das novelas da Globo, morreu aos 68 anos em Guarapimirim, no Rio de Janeiro

A atriz Elizangela do Amaral Vergueiro, mais conhecida como Elizangela, faleceu aos 68 anos nesta sexta-feira, 4, em Guapimirim, no Rio de Janeiro. Segundo a Prefeitura Municipal da cidade, a artista deu entrada no hospital após sofrer uma parada cardiorrespiratória, mas acabou não resistindo.

Em nota, a prefeitura lamentou a morte da atriz e afirmou que Elizangela já havia tido graves problemas respiratórios no passado, mas que havia se recuperado. Na época, ela havia sido internada em estado grave com problemas respiratórios, consequentes de sequelas da covid-19.

"A Prefeitura Municipal de Guapimirim, lamenta a morte da consagrada atriz. Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira, Elizangela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios, e depois de algumas semanas, teve alta da unidade", disse a administração municipal", disse a nota.

A carreira de Elizangela

Elizangela era natural do Rio de Janeiro e ingressou na televisão ainda criança, aos 7 anos de idade, na TV Excelsior. Sua carreira se consolidou na TV Globo, onde chegou em 1966 para trabalhar nos bastidores do programa infantil Capitão Furacão.

O grande destaque de sua carreira vai para a primeira versão da novela Pecado Capital, de 1975, onde ela brilhou como Emilene. Ela também participou de outras produções da emissora, como Jogo da Vida (1981), Por Amor (1997) e Senhora do Destino (2004). Seu último trabalho na televisão foi em A Dona do Pedaço, de 2019, escrita por Walcyr Carrasco.

Polêmicas sobre vacinação

Em 2022, Elizangela foi internada em estado grave em Guapimirim, na Baixada Fluminense, devido a sequelas da covid-19. Em nota, a assessoria da Prefeitura disse ao portal G1 que a atriz era "bem rebelde" e radicalmente contra a vacinação. Na época, a artista não tinha tomado nenhuma das doses da vacina contra o coronavírus e chegou ao hospital.