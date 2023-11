Filha única de Elizangela faz homenagem após a morte da mãe

Após a morte da atriz Elizangela, a filha única dela prestou homenagem comovente nas redes sociais

A morte da atriz Elizangela (1954-2023) comoveu os fãs dela ao redor do Brasil e também a sua família. Tanto que a filha única dela, Marcelle Sampaio, prestou uma homenagem carinhosa nas redes sociais para se despedir da mãe. Ela fez um post confirmando a morte da mãe e falou sobre o que deseja para a mãe após sua passagem.

"Que a luz divina te receba e a espiritualidade te guie, minha mãe. Receba o calor do amor dos seus milhões de fãs espalhados no Brasil e no mundo. Que sua luz brilhe mais forte e ainda mais intensamente. Que a paz seja seu repouso agora. Gratidão profunda por tua presença, tua estrela nessa vida. Sua filha, Marcelle", contou.

Em outro trecho da mensagem, ela contou como será a despedida. "É com muita dor e com profundo pesar que informamos o falecimento da nossa grande atriz Elizangela, minha mãe. O velório ocorrerá no Crematório do Cemitério da Penitência, neste sábado (4) das 13h às 17h, na capela ecumênica 1 do cemitério vertical. A cerimônia de despedida da atriz será aberta ao público das 13h às 15h e reservada aos amigos e familiares das 15h às 17h, quando o corpo da Elizangela será encaminhado para cremação", declarou.

View this post on Instagram A post shared by AutoLiderança Plena (@querovidaplena)

Qual foi a causa da morte da atriz Elizangela?

A atriz Elizangela faleceu na sexta-feira, 3, em um hospital no Rio de Janeiro. Segundo a Prefeitura Municipal da cidade, a artista deu entrada no hospital após sofrer uma parada cardiorrespiratória, mas acabou não resistindo.

Em nota, a prefeitura lamentou a morte da atriz e afirmou que Elizangela já havia tido graves problemas respiratórios no passado, mas que havia se recuperado. Na época, ela havia sido internada em estado grave com problemas respiratórios, consequentes de sequelas da covid-19.

"A Prefeitura Municipal de Guapimirim, lamenta a morte da consagrada atriz. Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira, Elizangela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios, e depois de algumas semanas, teve alta da unidade", disse a nota.