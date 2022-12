Fábio Assunção se despede de novela: ‘A emoção é grande’

O ator Fábio Assunção fez um post emocionado, agradeceu a oportunidade de estar na trama e dedicou o trabalho aos filhos

O ator Fábio Assunção (51), o Humberto de ‘Todas as Flores’, usou as redes sociais para repostar uma foto compartilhada mais cedo pela atriz Regina Casé (68).

Ele aproveitou uma postagem da colega de novela para se despedir da obra. Fábio contou que quinta-feira foi seu último dia no estúdio e sexta-feira era o de gravações externas.

Na legenda da foto, Fábio falou sobre a felicidade de estar na trama e de trabalhar ao lado de amigos novos e antigos.

"Estou repostando aqui a Regina. A legenda dela está depois da minha. Hoje é meu último dia de estúdio. Amanhã meu último dia de externa. A emoção é grande. Todas As Flores é um sucesso e mais do que isso, feita por uma equipe de gente que se gosta e se admira. Reencontrei profissionais parceiros de longa data, conheci muita gente, e reconheci na Regina um mar de humanidade, afetividade, genialidade e alegria", começou.

Na sequência, o ator refletiu sobre o seu personagem, o ambicioso Humberto, e elogiou as protagonistas da novela.

"Hoje fecho o estúdio e já tô com saudades. Meu Humberto aflito, desorientado em seus conflitos, desencaixado, descontente e desconectado do menino bom que foi um dia e que ficou abandonado pelo caminho, solitário. Uma personagem que me trouxe tantos encontros lindos. Nossas guerreiras protagonistas, maravilhosas, mulheres e atrizes tão diferentes entre si, floriram nossa terra com cores e formas diversas!", escreveu.

Por fim, Fábio dedicou o trabalho aos filhos e se disse orgulhoso do seu trabalho. "Sou abençoado pelo meu ofício, por essa jornada de mais de 32 anos! Dedico esse trabalho a minha Verena, aos meus três filhos Alana Ayó, Ella Felipa e João, e finalizo esse projeto agradecendo a vocês que vibram com a novela, com meu trabalho, e que valorizam nossa arte, nossa dramaturgia", concluiu.