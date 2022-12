Regina Casé resgata foto com Fabio Assunção em banho de ofurô: ''Mais de 20 anos''

Atriz e apresentadora Regina Casé posta clique antigo ao lado de Fabio Assunção e brinca com seus personagens em 'Todas As Flores'

A atriz Regina Casé (68) aproveitou o dia de TBT nesta quinta-feira, 22, para relembrar um momento ao lado do colega de trabalho Fabio Assunção (51)!

A artista, que contracena com o ator na primeira novela original do Globoplay, Todas As Flores, em que interpretam Zoé e Humberto, compartilhou um registro antigo de mais de 20 anos com o artista em seu perfil no Instagram. No clique, eles surgiram usando roupão após um banho de ofurô.

"Olha aí, Humberto e Zoé mais de 20 anos atrás! Que demais! A gente saindo de um banho de ofurô numa noite fria de 1998… Para vocês verem há quanto tempo eles estão juntos!", brincou Regina Casé.

"@fabioassuncaooficial #TodasAsFlores nem terminou e eu já estou com saudades. Alguém lembra, por favor, aonde foi isso?? #Gostoso #Safado", disse ainda na legenda.

"MUVUCA!!!!! Lembro da casa, ofurô no jardim, nossa entrevista!!! Amo essa Foto!!!", comentou Fabio no post. Recentemente, Regina se declarou ao mostrar ensaio e exaltou a parceria com Fabio. A famosa fez questão de destacar o talento e generosidade do colega de trabalho, que acabou se tornando um amigo.

"Fabio. Que parceiro é esse?!?! Fabio virou um amigo, muito mais que um colega de trabalho, alguém que quero levar para a vida todinha! Acredita que o nosso sábado foi esse? Acordar às 8h da manhã e ir para o Projac [Estúdios Globo, na zona oeste do Rio], muito antes de começarem as gravações, para ficar passando texto, ensaiando a montanha de cenas que a gente tinha, porque algumas eram difíceis", contou ela.

Confira a foto de Regina Casé com Fábio Assunção:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Casé (@reginacase)

Regina Casé leva o filho nas gravações de 'Todas As Flores'

Recentemente, Regina Casé usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores o dia em que levou o filho para seu trabalho! Intérprete da vilã Zoé de Todas As Flores, a artista mostrou que o filho Roque, de 9 anos, de seu casamento com Estevão Ciavatta (54), a acompanhou durante as gravações da trama escrita por João Emanuel Carneiro.

Em seu feed no Instagram, ela publicou uma sequência de fotos do herdeiro no espaço cenográfico da casa da personagem. Em alguns cliques, Regina surgiu sorridente e coladinha com o filho. "O dia que o Roque foi ver onde a Zoé mora, ou melhor, onde a mamãe trabalha", escreveu Regina

