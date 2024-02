Ex-atriz da Globo consegue medida protetiva após perseguição virtual

Ex-atriz da Globo, Jeniffer Oliveira conseguiu a medida protetiva contra o ex-namorado, Douglas Sampaio, após anos da primeira queixa registrada

No último domingo, 25, Jeniffer Oliveira, intérprete da personagem Flora em 'Malhação: Vidas Brasileiras', de 2018, ganhou na Justiça uma medida protetiva contra o ex-namorado Douglas Sampaio por persegui-la nas redes sociais, segundo nota divulgada pela revista Veja.

O ator pode responder por ameaça e difamação. Ele não pode chegar a menos de 500 metros de distância da ex-companheira nem citar seu nome publicamente. No dia 15 de fevereiro, Douglas foi às redes sociais incentivar seus seguidores a descobrirem o endereço de Jeniffer em troca de uma recompensa de 1 mil reais.

“Ele foi à internet me xingar e oferecer dinheiro em troca do meu endereço. Ele quer penhora na minha conta, mas o processo está arquivado há dois anos. Não tenho nada a pagar. Ele me chama de mula, de vadia, coisas absurdas. Sofro ameaças, me fotografam nas ruas e escrevem nas redes sociais dele com que roupa estou a cada momento”, desabafou a atriz em entrevista à revista Veja.

Na época, Jeniffer mencionou que recebeu apoio psicológico da equipe de produção da TV Globo. “Estava machucada. Fiquei com marcas de apertos dele no pescoço e nos braços. Essa situação me fez evoluir muito, eu tinha uma ingenuidade que não me cabia. Acreditava que nada iria acontecer, que não era viável ele mentir, que uma hora ia parar de me ameaçar. Passei todo esse tempo sem querer responder essas mentiras só por causa disso”, disse ela.

Douglas contesta o arquivamento do processo e afirma que a atriz deve se responsabilizar pelo pagamento da indenização. “Encaro como piada. Que ótimo que tem medida protetiva, não quero ela. Ela está tentando destrinchar essa história, porque não me pagou a indenização por falta de endereço no processo. Eu ofereci, sim, uma recompensa, porque precisamos notificá-la judicialmente”, declarou.

O ator disse ainda que iniciou um processo contra Jeniffer por difamação caluniosa, que pode resultar em uma pena de dois a oito anos de prisão. “Mas a gente nunca consegue as coisas através da lei, quando o caso vira para o homem na retratação, não tem a mesma força”, afirmou à Veja.

Nas redes sociais, Joabs Sobrinho, advogado da artista, se pronunciou dizendo que Douglas está usando a internet para fazer um ataque direto à sua cliente. “Utilizando-se de xingamentos e incitação a seus seguidores para prejudicar a mesma. Nós já enquadramos ele no cyberbullying, já fizemos uma notícia crime”, afirmou o advogado em postagem no Instagram.

Como foi o caso?

Em 2018, JenifferOliveira apresentou uma queixa contra DouglasSampaio por agressão em uma boate na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, quando ainda estavam juntos. O caso foi arquivado devido à falta de evidências, já que as câmeras de segurança não registraram nenhum ato de agressão e ao fato da atriz não ter realizado um exame de corpo de delito na época. Na época, a polícia conversou com testemunhas que afirmaram não terem presenciado a agressão no local.

Em consequência disso, Douglas moveu uma ação contra ela pedindo indenização por danos morais. A Justiça chegou a lhe dar direito de causa, estipulando valor de R$ 10 mil, mas o endereço dela não foi encontrado e o caso foi igualmente arquivado em 2020.

