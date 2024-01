Esposa de Maycon cai no choro na TV: ‘Machucam muito’

Esposa do ex-BBB Maycon, Franciane de Souza participa do programa Encontro e se emociona ao falar sobre os comentários maldosos contra o marido

Após a eliminação de Maycon do BBB 24, da Globo, na noite de quinta-feira, 11, a esposa dele, Franciane de Souza, participou do programa Encontro na manhã desta sexta-feira, 12, e ficou emocionada. Ela chorou ao falar sobre os comentários maldosos que os internautas fizeram sobre seu marido nas redes sociais.

“As mensagens de ódio machucam muito, porque eu acho que o Brasil tem total liberdade de escolher quem quer e quem não quer no programa. Mas eu acho que as mensagens não precisa”, declarou ela.

Além disso, a mulher do ex-BBB defendeu a personalidade do marido após algumas atitudes dele terem sido julgadas na atração. "Olha, na minha opinião ele teve pouco tempo para o pessoal conhecer ele melhor, né? Eu acredito que como ele já foi direto para a prova e tava muito ansioso, entrou na onda das brincadeiras, isso tudo reflete aqui fora", disse ela, que defendeu que a opinião do público poderia mudar se ele continuasse no jogo.

"Teria tempo do público ter uma outra visão que é a que eu tenho do meu esposo. Uma pessoa que é querida, uma pessoa que cuida do próximo", afirmou ela, e completou: "O Maycon ele é assim, ele gosta de servir, então para ele, o fato de estar na cozinha, estar servindo as pessoas, é um ato de amor. Então, com isso, nessa coisa dele saber das regras, ter estudado muito o programa, ele achar que era como todos os anos, ele queria mostrar o melhor dele e talvez dessa forma o pessoal achou que ele estava sendo autoritário demais, ou que ele era mandão".

"Isso tudo reflete aqui fora. Existe uma forma dele se testar e a forma que o público recebe isso"

Em seu último dia no BBB 24, Maycon levou punição

Fazendo parte do primeiro paredão do BBB 24, Maycon segue agitando a casa mais vigiada do Brasil. Na manhã desta quinta-feira, 11, ele levou uma punição grave por contrariar as regras do programa. Por passar a noite fora do quarto, o brother foi contra a limitação aplicada a todos os participantes.

Ao invés de dormir em um dos quartos, o merendeiro passou a noite em prantos na área externa da casa, apreensivo com sua possível eliminação. Ainda no início do dia, a produção comunicou que por quebrar a regra, ele perderia 50 estalecas. A regra em questão tem o objetivo de auxiliar a produção do reality show a fazer ajustes na área externa durante a noite, principalmente para desmontar a decoração das festas.

O brother emparedado pela líder Deniziane atraiu não só a aversão dos colegas, mas também do público. Sua estratégia foi combinar votos para emparedar Yasmin Brunet e se safar de uma possível eliminação, mas devido as piadas de mau gosto feitas ao atleta paralímpico Vinicius Rodrigues, o rapaz deve ser eliminado com uma forte rejeição - ou no caso desse paredão em que o voto é para ficar, baixa aprovação - de acordo com as enquetes e parciais.