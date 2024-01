BBB 24: Maycon viola regra importante e perde estalecas como punição

Após a primeira festa da temporada, o merendeiro Maycon viola regra do BBB24 e é punido horas antes de enfrentar o paredão

Fazendo parte do primeiro paredão do BBB 24, Maycon segue agitando a casa mais vigiada do Brasil. Na manhã desta quinta-feira, 11, ele levou uma punição grave por contrariar as regras do programa. Por passar a noite fora do quarto, o brother foi contra a limitação aplicada a todos os participantes.

Ao invés de dormir em um dos quartos, o merendeiro passou a noite em prantos na área externa da casa, apreensivo com sua possível eliminação. Ainda no início do dia, a produção comunicou que por quebrar a regra, ele perderia 50 estalecas. A regra em questão tem o objetivo de auxiliar a produção do reality show a fazer ajustes na área externa durante a noite, principalmente para desmontar a decoração das festas.

O brother emparedado pela líder Deniziane atraiu não só a aversão dos colegas, mas também do público. Sua estratégia foi combinar votos para emparedar Yasmin Brunet e se safar de uma possível eliminação, mas devido as piadas de mau gosto feitas ao atleta paralímpico Vinicius Rodrigues, o rapaz deve ser eliminado com uma forte rejeição - ou no caso desse paredão em que o voto é para ficar, baixa aprovação - de acordo com as enquetes e parciais.

Declarações de Maycon na última madrugada

O brother Maycon surpreendeu os telespectadores ao fazer um desabafo sobre a sua intenção dentro do BBB 24, da Globo. Durante a primeira festa da temporada na madrugada desta quinta-feira, 11, ele conversou com Lucas Pizane sobre a conversa que teve com Davi. Ele contou que o rapaz indicou que ele seria seu alvo em um paredão caso ganhe o poder do Líder.

Assim, Maycon declarou que não tem o desejo de ganhar o reality show. “Irmão, não quero ganhar, eu quero viver até o último dia. Eu não quero grana, eu quero viver o meu sonho. E meu sonho é permanecer dentro dessa casa”, disse ele.