BBB 24: No paredão, Maycon diz: ‘Não quero ganhar’

Durante a primeira festa do BBB 24, Maycon choca ao falar sobre sua intenção dentro do reality show. E ele está no primeiro paredão da temporada

O brother Maycon surpreendeu os telespectadores ao fazer um desabafo sobre a sua intenção dentro do BBB 24, da Globo. Durante a primeira festa da temporada na madrugada desta quinta-feira, 11, ele conversou com Lucas Pizane sobre a conversa que teve com Davi. Ele contou que o rapaz indicou que ele seria seu alvo em um paredão caso ganhe o poder do Líder.

Assim, Maycon declarou que não tem o desejo de ganhar o reality show. “Irmão, não quero ganhar, eu quero viver até o último dia. Eu não quero grana, eu quero viver o meu sonho. E meu sonho é permanecer dentro dessa casa” , disse ele.

Vale lembrar que Maycon disputa a preferência do público no primeiro paredão do BBB 24 contra Giovanna e Yasmin Brunet. Um dos três será eliminado na noite desta quinta-feira, 11.

View this post on Instagram A post shared by SPLASH UOL (@splash_uol)

Maycon fala de jogo com Davi

Antes disso, Maycon conversou com Davi e disse que não queria conversar de jogo na festa, mas afirmou que entrou no reality para jogar. "Tem uma baita de uma festa acontecendo ali fora, eu vim para curtir, eu estou falando de jogo a semana inteira, eu não vai ser agora, no momento da festa, que a gente vai falar de game. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Só que eu já te adianto, se eu sou um baita jogador e você veio para ganhar de alguém que é forte, me deixa na casa", afirmou.

E completou: "Entra naquele Raio-x e diz: eu quero ganhar de quem joga e quem joga é Maycon. Não adianta ganhar de planta, ganhar de planta é fácil demais. Ganhar do Fiuk qualquer um ganha. Ganha de mim! Eu vou ficar felizão de perder para você, do fundo do meu coração, eu não vim ganhar. Eu não disse em momento nenhum que eu vim pra ganhar. [...] Eu quero ficar aqui até o último dia. Eu vim para realizar meu sonho".