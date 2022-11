Equipe do Programa Silvio Santos já tem data para última gravação do ano, diz colunista

Segundo colunista, Programa Silvio Santos, comandado por Patrícia Abravanel, já tem data para última gravação do ano

Parece que o SBT já decidiu como vai funcionar o cronograma de alguns programas da grade durante o final do ano. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal R7, o tradicional ‘Programa Silvio Santos', comandado agora por Patrícia Abravanel (45), será o primeiro a encerrar as suas gravações.

A última gravação de Patricia Abravanel será no dia 15 de dezembro, e com exceção do jornalismo, todas as equipes da emissora deverão encerrar as suas gravações até o dia 20 de dezembro, como o programa ‘The Noite’, comandado por Danilo Gentili.

Silvio Santos faz crítica a série inspirada em sua vida

Silvio Santos (91) resolveu quebrar o silêncio e contar a sua opinião sobre a série da Star+ inspirada em sua vida. Ele concedeu uma entrevista para o canal no YouTube do Lucas Padula e revelou que não aprovou a série. “Não é boa, nem é ruim. É meio piada. Foi mal feita, não foi bem feita, podiam fazer melhor. Não lembro dos atores da série, mas foi muito mal feita, poderia ter sido mais bem feita”, disse o apresentador.

Sua filha mais nova, Renata Abravanel, disse que nem pretende assistir a série: “Eu não posso nem comentar porque eu não assisti. Todo mundo que tem assistido, todas as críticas têm sido péssimas, chegaram a falar que é tosca. Então, eu tenho mais o que fazer com o meu tempo”, revelou a filha caçula.