Silvio Santos faz crítica a série inspirada em sua vida: “Foi muito mal feita”

Silvio Santos falou finalmente sobre a série do Star+ inspirada em sua vida e as impressões do apresentador não foram as melhores, assim como as de suas filhas

CARAS digital Publicado em 01/11/2022, às 14h54

Parece que além das filhas Daniela Beyruti e Silvia Abravanel, o apresentador Silvio Santos (91) também não gostou muito da série da Star+, inspirada em sua vida. A série ‘O Rei da TV’ estreou no dia 19 de outubro na plataforma e além de já ter uma segunda temporada confirmada, também já recebeu algumas críticas da família do apresentador. Mas agora, o próprio Silvio resolveu quebrar o silêncio e contar sua opinião.

No último domingo, dia 30, concedeu uma entrevista para o canal no YouTube do Lucas Padula e revelou que não aprovou a série. “Não é boa, nem é ruim. É meio piada. Foi mal feita, não foi bem feita, podiam fazer melhor. Não lembro dos atores da série, mas foi muito mal feita, poderia ter sido mais bem feita”, disse o apresentador. Já Renata Abravanel, disse que nem pretende assistir a série: “Eu não posso nem comentar porque eu não assisti. Todo mundo que tem assistido, todas as críticas têm sido péssimas, chegaram a falar que é tosca. Então, eu tenho mais o que fazer com o meu tempo”, revelou a filha caçula.

Silvio também falou que “está com preguiça” de voltar para as telinhas no momento, mas que o Teleton 2022 contará com a sua presença.

Silvio Santos conhece o namorado da filha, Silvia Abravanel

Depois de cinco meses de namoro, o cantor Gustavo Moura, namorado de Silvia Abravanel, conseguiu conhecer o sogro. “A gente [Gustavo e Silvia] se conheceu através do Instagram, começamos a conversar... E tem um pouco mais de cinco meses que a gente está junto. Agora que a gente conseguiu conciliar a agenda [para o encontro com o Silvio Santos]. Foi muito legal, fiquei muito feliz de conhecer o Silvio. Além de ser uma pessoa que o Brasil ama, um artista que o mundo ama, estar ali junto com a Silvinha, com a família, foi muito legal. Fui muito bem recebido tanto por ele quanto pela Íris [Abravanel – esposa de Silvio], foi muito bacana, adorei”, disse ele à CARAS Digital.