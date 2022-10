Filha de Silvio Santos detona nova série sobre a vida do pai

Filha de Silvio Santos, Daniela Beyruti faz duras críticas para a série 'O Rei da TV': 'Lamentável'

A executiva Daniela Beyruti fez críticas para a série O Rei da TV, da plataforma Star+, que conta a história do seu pai, Silvio Santos (91). Ela detonou a produção ao dizer que não gostou como a história do pai foi contada e alfinetou ao dizer que a série tem inverdades.

A declaração de Daniel foi compartilhada no Instagram, quando ela criticou a produção. "Assisti um episódio e não vou assistir mais. Me perguntei: quem produziu isso? Com que intuito? História mal contada, tantas inverdades, personagem arrogante, um Silvio Santos que ninguém conhece, nem conheceu. Lamentável! Perda te tempo", disse ela.

Então, Daniela sugeriu que o próprio SBT faça uma produção sobre a história de vida de Silvio Santos. "Aguardem uma produzida por nós… aguardem", declarou.

Nos comentários do post de Beyruti, Silvia Abravanel - que também é filha do apresentador - concordou com a irmã de criticou a série. "Dani do céu. Tentei assistir tb e me deu até medo, dos personagens ao enredo; uma lástima!! Realmente, a impressão que da é que foi de maldade principalmente com a história do nosso pai da nossa família. Nota - 100!! LAMENTÁVEL", escreveu.

