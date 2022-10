Série que conta a história de Silvio Santos estreia na quarta-feira, 19

A série ‘O Rei da TV’ conta a história do apresentador Silvio Santos e estreia na quarta-feira, 19, na plataforma do Star +

Na próxima quarta-feira, dia 19 de outubro, estreia na plataforma de streaming Star + a nova série que conta a história do icônico apresentador Silvio Santos (91), já com todos os episódios disponíveis.

A série ‘O Rei da TV' vai contar a trajetória de um jovem de origem humilde, que foi atrás de seu sonho e se tornou o comunicador mais bem sucedido da TV brasileira e um dos empresários mais reconhecidos do país. O apresentador, que aparecerá em três fases, será interpretado pelos atores Guilherme Reis, Mariano Mattos Martins e José Rubens Chachá.

Atores interpretam Silvio Santos em nova série de plataforma de streaming - Reprodução/Divulgação

Além dele, Cidinha (Roberta Gualda), sua primeira companheira, e Íris Abravanel (Leona Cavalli), sua segunda mulher, também aparecerão na trama que compõe a vida do apresentador. Outros nomes como o do apresentador, Gugu Liberato, o do diretor da Rede Globo, Rossi e o famoso animador de palco, Roque, também fazem parte da série.

Silvio Santos explica sumiço do programa e do SBT

Silvio Santos ficou alguns meses afastado das gravações do seu programa, no SBT, e foi substituído pela filha, Patrícia Abravanel. Ao ser questionado se estaria doente, pelo repórter Roger Turchetti, Silvio disse: “Não, não. Eu estava era com preguiça mesmo, estava com preguiça de gravar.”

Ele também falou sobre as mudanças que foram feitas pela filha durante a sua ausência no programa: “Não reparei, mas se os rapazes forem bonitos eu vou gostar. Eu não tenho nenhum preconceito”, disse o apresentador, referindo-se aos bailarinos contratados para compor o corpo de balé do programa.