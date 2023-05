Drica Moraes publica foto do último dia de gravação de 'Travessia'

Chay Suede capturou últimas cenas de Drica Moraes em 'Travessia'; novela termina nesta sexta-feira, 5

Com a novela 'Travessia' chegando ao penúltimo capítulo, nesta quinta-feira, 4, Drica Moraes aproveitou para registrar o último dia de gravação, que ocorreu na última quarta-feira, 3.

Quem tirou a foto dela atuando como a Núbia foi Chay Suede, que interpreta o filho Ari. "Último dia de gravação de 'Travessia'. Só love só love. Foto por Chay", escreveu a atriz na legenda. Nos stories, Chay também publicou a foto de Drica: "Último dia com meu amorzão da vida".

Quem também comentou o fim das gravações foi Jade Picon, que interpreta Chiara, nora de Nubia. “O desejo de continuar atuando existe e pretendo levar isso para a minha vida, mas também tenho outras partes da minha vida e carreira que precisam da minha atenção após o fim das gravações”, disse ela à Harper's Bazaar Brasil.

Ela comentou as muitas críticas que recebeu ao iniciar a carreira de atriz. “As críticas construtivas eu trouxe muito para mim e me ajudaram a evoluir no meu trabalho. Os comentários baseados em ódio, lidei como sempre lido, que é não engajar, não deixar que isso afete a minha vida”, comentou.

A novela Travessia, de Gloria Perez, chega ao fim nesta sexta-feira, 5, e será substituída por Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco.

Veja foto: