Travessia: Núbia é expulsa de casa no último capítulo da novela

No último capítulo da novela Travessia, da Globo, Núbia será despejada de casa e precisará de abrigo na história

No último capítulo da novela Travessia, da Globo, a personagem Núbia (Drica Moraes) será expulsa da casa onde vive junto com o netol, Tonho (Vicente Alvite). Ela terá que deixar a mansão luxuosa às pressas após decisão .

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Ari (Chay Suede) será preso por causa do golpe que deu em Guerra (Humberto Martins). Com isso, Núbia perderá a vida de luxo. Inclusive, Guida (Alessandra Negrini) vai despejar a senhora de sua mansão junto com o neto sem pensar duas vezes.

Com isso, Núbia toma a decisão de entregar Tonho para Brisa (Lucy Alves). Ela vai até a casa da ex-nora para contar que foram expulsos da mansão e que deixa o menino vivendo com a mãe. Então, Brisa pergunta para onde Núbia vai e ela diz que vai vender algumas joias para comprar uma passagem de volta para Mandacaru.

Ao ouvir isso, Brisa deixa a rivalidade delas de lado e diz que Núbia pode ficar em sua casa por um tempo até decidir o seu futuro .

A novela Travessia, de Gloria Perez, chega ao fim nesta sexta-feira, 5, e será substituída por Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco.

Gloria Perez se defende após cena polêmica

Há poucos dias, o público estranhou uma cena de Brisa (Lucy Alves) dançando na chuva enquanto o filho estava internado em um hospital. Após ver as críticas para a cena, a autora Glória Perez se defendeu e disse que não escreveu aquela cena. Um fã da novela disse: “Glorinha, eu só não entendi a dança porque ela estava com o filho no hospital. Mas tudo... Tava escrito”. Então, a autora rebateu: “Não, não estava escrito. Foi improviso”.

Então, outro telespectador disse: “Gente, eu não estou acredito que a Gloria botou a Brisa para ficar rodando na chuva depois de ser assalta e o filho ter levado uma queda”. Em resposta, Perez disse: “Foi licença poética deles. A alegria viria com a chegada do Oto. Acontece...”. Por fim, a escritora comentou: “Respondendo a todos de uma vez: a dança da Brisa na frente do hospital foi improviso. Acontece”.