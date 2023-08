Dois tapas: atriz de ‘Vai que Cola’ é acusada de agredir funcionário em gravação

Atriz de ‘Vai que Cola’ é acusada de agredir funcionário; Globo apura a denúncia

Uma atriz do seriado Vai Que Cola deu dois tapas em um funcionário nos bastidores das gravações. A denúncia é investigada pelo canal a cabo Multishow, conforme manda os protocolos da Globo para situações do tipo.

O relato foi publicado pelo jornalista Gabriel Vaquer, da 'Folha de S. Paulo'. Segundo ele,a confusão teria acontecido entre uma atriz e um assistente de direção. Foram dois tapas que aconteceram em julho, quando os bastidores do programa esquentaram após reclamações do elenco

A Globo emitiu uma nota também publicada pelo veículo afirmando que está investigando o caso com rigor. “Todo relato de assédio na Globo é apurado criteriosamente assim que tomamos conhecimento“, disse a nota.

“A Globo reafirma que não tolera comportamentos abusivos em suas equipes e, nesse sentido, mantém um canal aberto para denúncias de violação às regras do Código de Ética do Grupo Globo, que deve ser seguido por todos os seus colaboradores. Todo relato é apurado criteriosamente assim que a empresa toma conhecimento e as medidas necessárias são adotadas“.

RELATO NOS BASTIDORES SÃO PESADOS

Recentemente, o time de roteiristas está revoltado com o comportamento de alguns atores que querem mudanças no programa. Esta é a décima-primeira temporada do humorístico, que é um dos maiores sucessos do gênero.

Ainda de acordo com o jornal, a confusão se intensificou com a demissão do roteirista André Gabeh, que foi participante do Big Brother Brasil. A decisão gerou uma comoção na equipe que não aceitou o desligamento do profissional.

Nas redes sociais, ele publicou um desabafo.“Gostaria de avisar que fui dispensado da equipe de roteiristas do ‘Vai Que Cola’. Mas sou grato ao Canal Multishow e à Fábrica pela oportunidade do contrato… As pessoas da Globo, do Multishow e da Fábrica sempre foram exemplares comigo. Mas, apesar dos elogios que me faziam, o elenco do programa não estava satisfeito com o que eu escrevia. Eles têm todo direito de não gostar e em uma relação profissional as coisas, para dar certo, têm que funcionar para todos”, iniciou. Após a repercussão do caso, o roteirista trancou as redes sociais.