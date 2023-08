Vai Que Cola: barraco nos bastidores termina com ex-BBB demitido e troca de acusações

Gravações da décima-primeira temporada do 'Vai Que Cola' geram uma confusão sem precedentes; veja

A situação está delicada nos bastidores do seriado Vai Que Cola, que é exibido pelo canal a cabo Multishow e reprisado pela Globo. É que o elenco está insatisfeito com os rumos do programa e tem reclamado do texto da atração.

Segundo informações da Folha de S. Paulo, o time de roteiristas está revoltado com o comportamento de alguns atores que querem mudanças no programa. Esta é a décima-primeira temporada do humorístico, que é um dos maiores sucessos do gênero.

Ainda de acordo com o jornal, a confusão se intensificou com a demissão do roteirista André Gabeh, que foi participante do Big Brother Brasil. A decisão gerou uma comoção na equipe que não aceitou o desligamento do profissional.

Nas redes sociais, ele publicou um desabafo.“Gostaria de avisar que fui dispensado da equipe de roteiristas do ‘Vai Que Cola’. Mas sou grato ao Canal Multishow e à Fábrica pela oportunidade do contrato… As pessoas da Globo, do Multishow e da Fábrica sempre foram exemplares comigo. Mas, apesar dos elogios que me faziam, o elenco do programa não estava satisfeito com o que eu escrevia. Eles têm todo direito de não gostar e em uma relação profissional as coisas, para dar certo, têm que funcionar para todos”, iniciou. Após a repercussão do caso, o roteirista trancou as redes sociais.

Ator reagiu após a polêmica

Ele apareceu em outra rede social e justificou a decisão. "Sou um senhor de 48 anos. Meu engajamento não é de uma celebridade (e está tudo bem. Pra mim está perfeito). Não tenho poder pra entrar em embate com pessoas com milhões de seguidores e, sobretudo, não vou me fazer de vítima", declarou ele.