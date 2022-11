Hugo Bonemer comenta participação na nova temporada de “Vai Que Cola”: “Sonho”

O ator Hugo Bonemer irá atuar na décima temporada de “Vai Que Cola” como um amor antigo do personagem Ferdinando e comentou sobre sua participação na série

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 18h53

A décima temporada da série de humor “Vai Que Cola” fez sua estreia no último dia 7 no canal Multishow, e promete participações especiais para este novo ano de programa.

Uma dessas participações especiais é a do ator Hugo Bonemer, que irá interpretar um amor antigo do personagem Ferdinando (interpretado por Marcus Majella) em um próximo episódio da série.

Sobre sua participação no programa que foi protagonizado por Paulo Gustavo (1978-2021) , Hugo comentou: “Tudo no Vai que Cola é muito bom. O cenário que gira, os figurinos criativos, o elenco e direção afiados e cheios de superestrelas, a temática de cada temporada. Essa é a receita do sucesso do programa. Eu fiquei super feliz em poder fazer esse personagem novamente. É a glória, o Vai que Cola é um sucesso só. Sonho de qualquer ator passar pelas histórias malucas e divertidas dessa equipe!”

Outra novidade da nova temporada da série que vai ao ar de segunda à sexa às 22:30h, é a entrada da atriz Jeniffer Nascimento ao elenco fixo do “Vai Que Cola”.

Aniversário!

Nesta quarta-feira, 16, William Bonner completa 59 anos de vida e recebeu uma bela e nostálgica homenagem do primo Hugo Bonemer.

Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou duas fotos ao lado do aniversariante do dia, sendo a primeira um registro atual, e a segunda uma antiga, em que os dois aparecem mais novos.